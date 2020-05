പ്രവാസികൾക്ക് 7 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ; കേന്ദ്ര നിലപാട് മറികടന്ന് സംസ്ഥാനം

കൊച്ചി∙ പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് അവരെ സർക്കാർ ഒരുക്കിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏഴു ദിവസം മാത്രം ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധം. ഗർഭിണികളെയും പ്രായമായവരെയും കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ രോഗമില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വിടാനുള്ള തീരുമാനം അപകടകരമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കോവിഡ്–19 രോഗത്തിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ കാലാവധി 14 ദിവസമാണ് എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. ഈ സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രോഗപരിശോധനയിൽ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം 14 ദിവസത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോർക്കയും 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ വേണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരമുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ബുധനാഴ്ച നടത്തിയതും. എന്നാൽ സംസ്ഥാനം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം ഏഴു ദിവസത്തെ സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണവും തുടർന്ന് രോഗബാധ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏഴു ദിവസം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യുമെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈകിട്ട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചത്.

രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരെ നേരത്തെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പലഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഏഴു ദിവസം സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ എന്ന നിലപാടിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരും മാറിയത്. ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം എന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി സംസാരിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോവിഡിനു എഴു ദിവസത്തെ ഇൻകുബേഷൻ പിരീഡാണുള്ളത് എന്ന നിലപാടാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് വ്യാഴാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനു ശേഷം ഇവരെ രോഗപരിശോധന നടത്തി രോഗം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി വീടുകളിലേയ്ക്ക് ഏഴു ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീന് അയയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. ഇതു തന്നെ ബുധനാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

നോർക്ക 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ വേണമെന്ന ഉത്തരവ് ഇറക്കിയ വിവരം അറിയില്ലെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാവരെയും ബോർഡിങ്ങിനു മുമ്പ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷമാണ് വിമാനത്തിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷവും പരിശോധനകൾ നടത്തിയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഗർഭിണികളുടെ കാര്യത്തിലും അവരെ പരിശോധന നടത്തി രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിൽ വിടുന്നതിനാൽ അപകടമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റേത്.

അതേസമയം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് 14 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന നിലപാട് അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എംഎച്ച്എയുമായി ആലോചിച്ച് ഇത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി സംസാരിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ലോക്ഡൗൺ വിഷയത്തിൽ കടകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഉത്തരവിന് വിപരീതമായി സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം തേടിയതായി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാകണം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി സംസാരിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയത്.

കർശന ഹോം ക്വാറന്റീൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗർഭിണികളെയും കുട്ടികളെയും വീടുകളിൽ വിടുന്നത് രോഗവ്യപനത്തിന് ഇടയാക്കിയേക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീനിലുള്ള കണ്ണൂർ സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ പത്തു പേർക്ക് രോഗം വ്യാപിച്ചത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

സർക്കാർ മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത്. അവരെ തന്നെ ദ്രുതപരിശോധനയും പിസിആറും മറ്റു പരിശോധനകളും നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഏഴു ദിവസം മാത്രമാണെങ്കിലും ക്വാറന്റീനിലാക്കുന്നത്. വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ബാക്കി ഏഴു ദിവസത്തേയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം അത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ചതാവില്ലെന്നാണ് ഐഎംഎ എറണാകുളം ജില്ലാ ഘടകം പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറയുന്നത്. അതേ സമയം ഗർഭിണികളെയും കുട്ടികളെയും വീട്ടിലേയ്ക്ക് വിടുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ ഒരു കാരണവശാലും വീടുകളിലുണ്ടാകരുത്. ഇവരെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരാളും യാതൊരു കാരണവശാലും ശ്രമിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



English Summary: First batch of expats to arrive today, Pregnant women excluded from quarantine