ഇളവുകള്‍ തിരിച്ചടിച്ചാല്‍ മരണം വിതയ്ക്കും വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവ്: ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവുകള്‍ വരുത്തുമ്പോള്‍ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍. മരണം വിതച്ചു കൊണ്ടു മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം വരവാണു തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ആ സമയത്തു സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടിവരുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിന്‍വാങ്ങല്‍ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും അതു സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിരിക്കുമെന്നും കൊളംബിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇന്‍ഫെക്‌ഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയിലെ ഡോ. ഇയാന്‍ ലിപ്കിന്‍ പറഞ്ഞു.

ജര്‍മനി വൈറസിന്റെ രണ്ടാംവരവിനെ ചെറുക്കാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇറ്റലിയിലും പുതിയ രോഗികളെയും അവരുമായി ഇടപഴകിയവരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണ് അധികൃതര്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതുവരെ ലോക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഫ്രാന്‍സ്, രണ്ടാം വരവ് ഉണ്ടായാല്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട പദ്ധതികള്‍ തയാറാക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങിയ ഇറ്റലിയില്‍ വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ചെറുക്കാന്‍ ശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിനായി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു പരിശീലനം നല്‍കിത്തുടങ്ങി.

അമേരിക്കയില്‍ എഴുപതിനായിരത്തോളം പേരും യൂറോപ്പില്‍ 1.4 ലക്ഷത്തോളം പേരുമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. വീടുകളില്‍ തുടരുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതോടെ ഓഗസ്റ്റ് തുടക്കത്തില്‍ യുഎസില്‍ മരണസംഖ്യ ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷത്തിലധികം ആകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഉണ്ടാകും. എന്നാല്‍ അതിന്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളമാകുമെന്നതാണു പ്രശ്‌നം. അത് അതികഠിനമായിരിക്കുമോ എന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവില്ലെന്ന് ഫ്രാന്‍സിലെ പാസ്റ്റര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വൈറസ് വിഭാഗം മേധാവി ഒളിവര്‍ ഷവാര്‍ട്‌സ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയില്‍ പകുതിയോളം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവു വരുത്തിയതോടെ ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. പുതുതായി രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്താനായി വ്യാപകമായ പരിശോധന വേണമെന്ന വിദഗ്ധാഭിപ്രായം മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്തിട്ടില്ല. ലോക്ഡൗണ്‍ നീക്കാനായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുന്‍പു തന്നെ മിക്ക ഗവര്‍ണര്‍മാരും തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു.

കര്‍ശന ആരോഗ്യ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ കൂടുതല്‍ രോഗവ്യാപനവും മരണവും ഉറപ്പാണെന്ന് വാഷിങ്ടനിലെ കെയ്‌സര്‍ ഫാമിലി ഫൗണ്ടേഷന്‍ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ജോഷ് മിച്ചേഡ് പറഞ്ഞു. അയോവ, മിസൗറി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കിയതിനു പിന്നാലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിച്ചു. ജോര്‍ജിയ, ടെന്നസി, ടെക്‌സസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന ബാറുകള്‍ തുറക്കുന്നതും കായികപരിപാടികള്‍ക്കും മറ്റുമായി സംഘം ചേരുന്നതും തിരിച്ചടികള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് ഡോ. ഇയാന്‍ ലിപ്കിന്‍ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വലിയ സംഘത്തെ സജ്ജമാക്കി രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ ആ സംവിധാനമില്ലെന്നും ഡോ. ഇയാന്‍ ലിപ്കിന്‍ പറഞ്ഞു.

രോഗവ്യാപനം ഒരു പരിധി വരെ തടയാന്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിനു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍ കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണെന്ന് മേയര്‍ ബില്‍ ഡെ ബ്ലാസിയോ പറഞ്ഞു. രോഗതീവ്രത കുറയ്ക്കാന്‍ എത്രത്തോളം ഞങ്ങള്‍ക്കു പ്രയത്‌നിക്കേണ്ടിവന്നു എന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു മാതൃകയാണ്. രോഗം തിരിച്ചെത്തുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കും വരെ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും മേയര്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. കാര്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിച്ചാല്‍ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഏറെ പ്രയാസകരമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാകുകയാണ്. മിഷിഗനില്‍ ആയുധധാരികളായ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തെരുവിലിറങ്ങി.

