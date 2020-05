ന്യൂഡൽഹി∙ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ് പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 23ന് നടക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമാനവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ മൂലം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ ജെഇഇ മെയിൻ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ തീയതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് ജൂലൈ 26നു നടക്കും. ജെഇഇ(മെയിൻ) പരീക്ഷ ജൂലൈ 18 മുതൽ 23 വരെ തീയതികളിലാണ്. ജെഇഇ അഡ്വാൻസ് പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കുമെന്നും തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: JEE Advanced Exam will be conducted on August 23: Ramesh Pokhriyal