കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വാരിയെടുത്ത് ഓടി, തെരുവില്‍ പിടഞ്ഞുവീണു: 2 പേര്‍ മരിച്ചത് കിണറ്റില്‍ വീണ്

വിശാഖപട്ടണം ∙ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നാടിനെയാകെ കണ്ണീരിലാക്കി നിരവധി പേരുടെ ജീവന്‍ കവര്‍ന്ന വിഷവാതകച്ചോര്‍ച്ച അരങ്ങേറിയത്. വിശാഖപട്ടണത്തെ കെമിക്കല്‍ പ്ലാന്റില്‍ വെളുപ്പിനെ 2.30-നാണ് വാതകച്ചോര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



വീടുകള്‍ തകര്‍ത്ത് ഉള്ളില്‍ കടന്നാണ് അബോധാവസ്ഥയില്‍ കിടന്നിരുന്ന ആളുകളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. രണ്ടു പേര്‍ സ്‌റ്റെറീന്‍ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചു മയങ്ങി കിണറ്റില്‍ വീണാണു മരിച്ചതെന്ന് ഡിജിപി ഗൗതം സവാങ് പറഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞ് വീടുകളില്‍നിന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ക്ക് ഏറെ ദൂരം പിന്നിടാനായില്ല. പലരും നിരത്തുകളില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു.

വെളുപ്പിനു 3.30 ന് നാട്ടുകാരാണ് വായുവില്‍ വാതകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സംശയിച്ച് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. പൊലീസുകാര്‍ ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും വിഷവാതകം ശ്വസിക്കാനിടയാകുമെന്നു കരുതി പിന്‍വാങ്ങി. കൂടുതല്‍ സമയം അവിടെ നില്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ആദ്യമെത്തിയ പൊലീസുകാര്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മാസ്‌കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ മടങ്ങിയെത്തിയാണു രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്.

സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസുകാര്‍ കണ്ടത് നിരത്തുകളില്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കിടക്കുന്ന നാട്ടുകാരെയാണ്. പ്ലാന്റിനു സമീപത്തുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പുലര്‍ച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണു തന്നെ ഫോണില്‍ വിവരം അറിയിച്ചതെന്ന് എസിപി സ്വരൂപ റാണി പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോള്‍ ആളുകള്‍ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഗ്രാമത്തില്‍നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മീറ്ററുകള്‍ അകലെ കുഴഞ്ഞു വീണതായിരുന്നു അവര്‍. തുടര്‍ന്ന് ആളുകളെ ഒരു വിധത്തില്‍ ആംബുലന്‍സില്‍ കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും എസിപി പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ ബാറ്ററി നിര്‍മാതാക്കളായ എല്‍ജി കെമിക്കല്‍ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്ലാന്റ് വിശാഖപട്ടണത്തുനിന്ന് 14 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്. ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്ലാന്റ് വീണ്ടും തുറന്നത്. മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ പ്ലാന്റ് അടച്ചിട്ടിരുന്നതിനാല്‍ ടാങ്കുകള്‍ വേണ്ടവിധം പരിപാലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് എസിപി സ്വരൂപ റാണി പറഞ്ഞു. ടാങ്കുകളില്‍ വാതകം അവശേഷിച്ചിരുന്നു. രാസപ്രതിപ്രവര്‍ത്തനത്തെ തുടര്‍ന്നു ടാങ്കിനുള്ളില്‍ കനത്ത ചൂട് ഉണ്ടായതോടെയാണു വാതകച്ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായതെന്നും എസിപി വ്യക്തമാക്കി. പ്ലാന്റ് അടച്ചിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തിയിരുന്നുവെന്നു കമ്പനി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക സംഘം പുണെയില്‍നിന്നു വിശാഖപട്ടണത്തെത്തി. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് എന്‍ഡിആര്‍എഫ് അറിയിച്ചു. വിഷവാതകം എത്രദൂരം പരക്കുമെന്നത് കാറ്റിന്റെ വേഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. മറ്റു രാസവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്.

