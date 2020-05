പിണക്കം വിടാതെ ചൈന, യുഎസ്; കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറാനാകാതെ യുഎൻ

ജനീവ∙ കൊറോണ വൈറസ് സംബന്ധമായ ഇടപെടലുകളിൽ ലജ്ജാകരമായ വീഴ്ചയാണ് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിക്കു സംഭവിച്ചതെന്നായിരുന്നു മേയ് മാസത്തില്‍ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇസ്തോണിയയുടെ ആരോപണം. സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പടലപിണക്കം കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയേയും (ഡബ്യുഎച്ച്ഒ) പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു.

കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങളെ ഒരു തലമുറയുടെ പോരാട്ടമെന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും കൃത്യതയുള്ള ഇടപെടൽ അല്ല സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതെന്നാണ് വിമർശനം. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം അതിശക്തമായതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രമാണ് യുഎൻ രക്ഷാസമിതി ആദ്യമായി യോഗം ചേർന്നത്. സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മൂലം പ്രമേയം പാസാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രമേയം എങ്കിലും സമിതി പാസാക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. സമിതിയിലെ അഞ്ചു സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ പ്രമേയം ഫ്രാന്‍സും പത്ത് താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളുടെ പ്രമേയം തുനീസിയയും തയാറാക്കിയിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ആഗോള തലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യാഘാതം കുറയ്ക്കാൻ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടപടി വേണമെന്നാണ് തുനീസിയയുടെ പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഷി ചിൻപിങ്

മഹാമാരി തടയാൻ ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട ഇക്കാലത്ത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കണമെന്നു ഫ്രാൻസും പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടു പ്രമേയങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റപ്രമേയമാക്കിയെങ്കിലും യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കം പ്രമേയം വോട്ടിനിടുന്നതിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു. യുഎന്നിൽ പ്രബലമായ രക്ഷാസമിതിക്കു ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു ഇതോടെയാണ് ഇസ്തോണിയ തുറന്നടിച്ചത്.

അദൃശ്യനായ ശത്രുവിന്റെ യുദ്ധമെന്നു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് യുഎൻ പോലുള്ള രാജ്യാന്തര വേദികളും ചൈനയ്ക്കെതിരെ ആയുധമാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലുള്ള രാജ്യാന്തര സംവിധാനങ്ങളെ ഭീഷണിയിലൂടെ വരുതിയിലാക്കാനും ട്രംപ് ഇതിനിടെ ശ്രമിച്ചു.

ചൈനയിൽ നിന്നു പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട വൈറസിന്റെ തീവ്രത മറച്ചുവച്ചുവെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം പിൻവലിക്കാനും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് മടിച്ചില്ല. യുഎസ് ഇത്രയും നാൾ നൽകിയ ‘ഔദാര്യം’ സംഘടന വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവോ എന്നായിരുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടെ ട്രംപിന്റെ പരിഹാസം. വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഈ ഘട്ടം ഒരു സംഘടനയുടേയും വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള സമയമല്ലെന്നു യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതും ട്രംപ് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല.

മഹാമാരിയായ കോവിഡാണ് നിലവിൽ ചൈനയേക്കാൾ യുഎസിന്റെ ശത്രുവെന്നും അദൃശ്യനായ ഈ ശത്രു നടത്തിയത് വൻ യുദ്ധമാണെന്നു ട്രംപ് തിരിച്ചറിയുന്നതിനിടെ യുഎസിൽ മരണസംഖ്യ ആയിരങ്ങൾ കടന്നുവെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും വിമർശിക്കുന്നു. പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണം, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണം എന്നിവയെക്കാൾ ഭീകരമാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനമെന്നു സമ്മതിക്കുമ്പോഴും മഹാമാരിയെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ നടപടികളോ പദ്ധതികളോ ഇല്ലെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. യുഎസിൽ കോവിഡ് തടയുന്നതിൽ മാസങ്ങളോളം വീഴ്ച വരുത്തിയ ട്രംപ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമായപ്പോഴാണ് ചൈനയേയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെയും പഴിച്ച് രംഗത്ത് വന്നതെന്നു ചൈനയുൾപ്പെടെയുള്ളവരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡിനെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ചൈനയും മറുഭാഗത്ത് യുഎൻ രക്ഷാസമിതി, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്നീ പൊതുവേദികളെ സ്വന്തം ചട്ടുകമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അമേരിക്ക കൈവിട്ട ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കു കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി 30 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 220 കോടി രൂപ) ചൈന അനുവദിച്ചിരുന്നു. കൊറോണയെച്ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായ പോരിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ചൈനയിലെ ഒരു ലാബില്‍നിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയാറാകാത്തതായിരുന്നു ട്രംപിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നതും ചൈനയുടെ ഈ സഹായത്തിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നു പറയുന്നു.

English Summary: No End to Face-off: China, US Try to Stall UNSC Resolution on Covid-19 Over Reference to WHO