അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വിമാനം ഉടൻ പുറപ്പെടും; ആർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല

അബുദാബി ∙ കൊച്ചിയിലേക്ക് 177 യാത്രക്കാരുമായി എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനം അൽപ സമയത്തിനകം അബുദാബിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടും. ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ബോർഡിങ് പാസുകൾ നൽകിത്തുടങ്ങി. യാത്രക്കാരിൽ ആർക്കും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ദുബായിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരേക്കുള്ള വിമാനം വൈകിട്ട് 6.30 നാണ് പുറപ്പെടുക. ഈ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ പരിശോധനയും തുടരുകയാണ്. 189 പേരാണ് ഈ വിമാനത്തിലുള്ളത്.

ഇന്നു ഉച്ചയ്ക്കാണ് രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ യുഎഇയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. നെടുമ്പാശേരിയില്‍നിന്ന്‌ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനം രാത്രി 9.40ന് പ്രവാസികളുടെ ആദ്യ സംഘവുമായി തിരിച്ചെത്തും. 177 പേരാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ എത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.40നാണ് കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിമാനം കരിപ്പൂരില്‍നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത്. ദുബായിയില്‍ എത്തിയശേഷം 189 പേരുമായി രാത്രി 10.30ന് കോഴിക്കോട് എത്തും.

വിമാനം അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ബുധനാഴ്ച പൂർത്തിയായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ പൂരിപ്പിച്ചുനൽകേണ്ട സത്യവാങ്മൂലം ഉൾപ്പെടെ ഫോറങ്ങൾ ഈ വിമാനത്തിൽ കൊടുത്തുവിട്ടു. വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനാവശ്യമായി തൊടാതിരിക്കാനായി ഹാൻഡ് റെയിലുകൾ, ക്യൂ മാനേജർ, കൗണ്ടറുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ‘ടച്ച് മീ നോട്ട്’ അറിയിപ്പുകളും വച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചുക്കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി മാലദ്വീപിലേക്കു തിരിച്ച നാവികസേനാ കപ്പലും അവിടെയെത്തി. ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വ കപ്പലാണ് അവിടെയെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാകും കപ്പൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിക്കുകയെന്നാണു വിവരം. ഐഎൻഎസ് മഗർ എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലും മാലദ്വീപിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐഎൻഎസ് ശ്രാദുൽ ദുബായിലേക്കു തിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

English Summary: Kerala gets ready to receive expats from Gulf