പ്രവാസികൾ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം: കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ നിലവിലെ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നെത്തിയവർ 14 ദിവസത്തെ കേന്ദ്രീകൃത നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. അതേസമയം ക്വാറന്റീൻ ദിവസങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. കേസ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി വച്ചു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ തൽക്കാലം ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും ഹൈക്കോടതി നിലപാടെടുത്തു. പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച ഹർജിക്കാരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീൻ ദിവസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് തടസപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചത്.

ക്വാറന്റീനിൽ ആക്കും മുമ്പ് വിദേശത്തു നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനാൽ സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ 7 ദിവസം മതിയെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട്. അതേസമയം, വിദേശത്തു നിന്നു വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് 14 ദിവസത്തെ കേന്ദ്രീകൃത ക്വാറന്റീനു ശേഷം പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകാമെന്നും തുടർന്ന് വീട്ടിലും 14 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം എന്നാണ് നിലവിലുള്ള നടപടിക്രമമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി ഈ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുകയാണ്. സമിതി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതു വരെ 14 ദിവസം എന്നതു തന്നെയായിരിക്കും കേന്ദ്രീകൃത നിരീക്ഷണം. അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനാവില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

