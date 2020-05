ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഫാക്ടറി തുറക്കുമ്പോൾ വേണം ജാഗ്രത; ഒരു വിശാഖപട്ടണം പാഠം

പത്തനംതിട്ട . ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് അടച്ചിട്ട രാസവസ്തു ഫാക്ടറികളും വ്യവസായ ശാലകളും ഗോഡൗണുകളും മറ്റു തുറക്കുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തും വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ഫാക്ടറീസ് ആന്‍ഡ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പു നിര്‍ദേശിച്ചു. വിശാഖപട്ടണത്തെ വാതക ചോര്‍ച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്.

തുറക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമം തയാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ അനുമതി തേടണം. ഫാക്ടറി തുറക്കുന്നതിനും മുന്നോടിയായി പുറത്ത് എല്ലാ അടിയന്തര ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങളും മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിക്കണം. കേരളത്തില്‍ ഇത്തരം ഫാക്ടറികള്‍ കുറവാണെങ്കിലും ഐസ് പ്ലാന്‍റുകളും ലാറ്റക്സ് ഫാക്ടറികളും ഗോഡൗണുകളും തുറക്കുമ്പോള്‍ അമോണിയ പോലെയുള്ള വാതകങ്ങളുടെ ചോര്‍ച്ച ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വകുപ്പു മേധാവി പി. പ്രമോദ് പറഞ്ഞു.

പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങള്‍

തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സുരക്ഷാ ഓഫിസറുടെയോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെയോ നേതൃത്വത്തില്‍ വായുനിര്‍ഗമന (വെന്‍റിലേഷന്‍) സൗകര്യം ഒരുക്കണം. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ഉന്നതരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം തുറക്കേണ്ടത്.

വൃത്തിയാക്കാനും മറ്റും അകത്തുകടക്കും മുമ്പ് സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടുകള്‍ (പിപിഇ) ധരിക്കണം. വിഷവാതകങ്ങളോ രാസവസ്തു ചോര്‍ച്ചയോ വന്നാലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണിത്. അടച്ചിടല്‍ മൂലം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വിഷഅവശിഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും അപകടസാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും കൃത്യമായ ധാരണ വേണം. എന്തു വന്നാലും നേരിടാന്‍ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ചട്ടവും പട്ടികയും (എസ്ഒപി) തയാറാക്കണം.

അടച്ചിട്ട രാസവസ്തു സംഭരണടാങ്കുകളും മൂടികളും പരിശോധിച്ച് അവ അധിക മര്‍ദത്തില്‍ തിങ്ങിനില്‍ക്കുകയല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പ്രഷര്‍ ഗേജ്, ലെവല്‍ ഗേജ്, സുരക്ഷാ വാല്‍വ്, മര്‍ദം പുറത്തേക്കു വിടുന്ന കുഴലുകള്‍, ഭൂഗര്‍ഭ ടാങ്കുകള്‍, ഓവര്‍ഹെഡ് ടാങ്കുകള്‍, രാസപ്രതിപ്രവര്‍ത്തന സംഭരണികള്‍, പൈപ്പ് ലൈനുകള്‍ എന്നിവയുടെ കാര്യക്ഷമതയും കൃത്യതയും (കാലിബ്രേഷന്‍) പരിശോധിക്കണം.

രാസവസ്തു-വാതകം കടന്നുപോകുന്ന കുഴലുകള്‍ക്ക് ചോര്‍ച്ചയില്ലെന്നും ഉള്ളില്‍ രാസഅവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. വിഷവാതകങ്ങളെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്ന സെന്‍സറുകളും സംവിധാനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കണം. എല്ലാത്തരം പെര്‍മിറ്റ് ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കണം.

വൈദ്യുതി ലൈനുകള്‍ പരിശോധിച്ച് സര്‍ക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകള്‍ (ഇഎല്‍സിബി-എംസിബി) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. കറങ്ങുന്ന യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷമത പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം.

തകരാര്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ സുപ്രധാന സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങള്‍ മറികടന്ന് യന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. ഭാരമെടുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും വടങ്ങളും പൊട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. എല്ലാ അടിയന്തര സംവിധാനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കണം.

English Summary: Be cautious while opening factory after lockdown