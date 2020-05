ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പരിശോധനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു; കോവിഡ് കഴിയട്ടെ: ചൈന

ബെയ്ജിങ് ∙ കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിശോധനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ചൈന. പക്ഷേ പകർച്ചവ്യാധി അവസാനിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികളെന്നും ചൈന പ്രതികരിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആഗോള സമ്മർദം നേരിടുന്നതിനിടെയാണു ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഹുവ ചുനിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവന.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘തുറന്നതും സുതാര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ രീതിയിൽ’ അവലോകനം നടത്തണമെന്ന് ഹുവ പറഞ്ഞു. പകർച്ചവ്യാധി അവസാനിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും അതിന്റെ ഉചിതമായ സമയമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏത് അന്വേഷണവും രാജ്യാന്തര ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ലോകാരോഗ്യ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകിയതും ആയിരിക്കണമെന്നും ചൈന ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വൈറസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സുതാര്യത ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് വിമർശിച്ച്, യുഎസും ഓസ്ട്രേലിയയും ആവശ്യപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര അന്വേഷണമെന്ന ആവശ്യം ചൈന തള്ളിയിരുന്നു. ചൈനയിലെ വുഹാൻ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കൊറോണ വൈറസി‌ന്റെ ഉദ്ഭവ സ്ഥാനമെന്നാണ് യുഎസും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ആവർത്തിക്കുന്നത്. വൈറസ് മനുഷ്യനിർമിതമാണ് എന്നതിന് ഇതുവരെ തെളിവൊന്നുമില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

