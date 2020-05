‘എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാല്‍ മതി’; കരഞ്ഞുപറഞ്ഞ് മലയാളികൾ

മുംബൈ∙ ലോക്ഡൗണ്‍ മൂന്നാംഘട്ടത്തിലേക്കു നീട്ടിയതോടെ രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികള്‍ കടുത്ത ദുരിതത്തില്‍. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍, പഠനം മുടങ്ങിയവര്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ആളുകൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നാല് ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 30 നഴ്സുമാർ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപെടുകയാണ്.

എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാല്‍ മതിയെന്ന് മുംബൈയില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ബസ് വാടക ചോദിച്ചത് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയാണ്. വാടകയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനും പണമില്ല. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ആണ് വിശ്വാസമെന്നും നിഷ ആന്‍ഡ്രൂസ് പറഞ്ഞു. അടിയന്തരമായി ഒരു ഓപ്പറേഷന്‍ ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട്. അവര്‍ നിസ്സഹായതയോടെ പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവി‍ഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌ത മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കുടുങ്ങിയവര്‍ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. നോര്‍ക്ക വെബ്‍സൈറ്റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തെങ്കിലും വാഹനസൗകര്യം ലഭ്യമല്ല. സ്ഥിരത്താമസക്കാരല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് മുംബൈയില്‍മാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗ്രാമീണമേഖലകളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുള്‍പ്പടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഒസ്‍മനാബാദ് ജില്ലയിലെ ഒരുസ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ട്രെയിനിങ്ങിനെത്തിയ 39 മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സ്ഥിതി ദയനീയമാണ്.



സംസ്ഥാനത്ത് കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ചതോടെ ആരോഗ്യമേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കോവിഡല്ലാതെ മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികില്‍സ തേടുന്നവര്‍ കടുത്ത ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. മുംബൈയിലും പുണെയിലും ജോലി തേടിയെത്തിയവരും വ്യാപാരാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി നഗരത്തില്‍വന്നവരും ലോ‍ഡ്‍ജുകളിലെ മുറിവാടക പോലും നല്‍കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്.

നോര്‍ക്കയില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‍തശേഷം ടാക്സികളില്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ക്വാറന്‍റീന്‍ നിബന്ധനകള്‍ ഭയന്ന് ടാക്സിക്കാര്‍ സഹകരിക്കുന്നില്ല. മലയാളി കൂട്ടായ്മകള്‍ ബസ്സുകള്‍ ഏര്‍പ്പാടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങളാണ് വാടകയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിഥിത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചത് പോലെ പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസിനായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മര്‍ദം ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം.

English Summary: Confusion reigns as migrant workers in Mumbai struggle to get home