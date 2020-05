കോവിഡ് കാലത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ: യുഎസിൽ 75,000 പേർ വരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാം

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ലഹരിയുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും അമിത ഉപയോഗം മൂലം 75,000 യുഎസ് പൗരൻമാർ മരിക്കുകയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വെൽ ബീങ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഹെൽത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത്. വർധിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമ്പത്തിക അധപതനം, സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയവ മൂലമായിരിക്കും ഈ മരണങ്ങൾ. മഹാമാരി എന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നതിന് കൃത്യതയില്ലാത്തതും വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോകുന്നതും ഈ മരണങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടും.

മികച്ച നിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും സാമൂഹിക പിന്തുണയും ഇവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അവസ്ഥ മോശമാകുകയും മരണം കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നടപടികളെടുത്താൽ ഈ മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാം – വെൽ ബീങ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റെജി ഓഫിസർ ഡോ. ബെഞ്ചമിൻ എഫ്. മില്ലർ യുഎസ് മാധ്യമമായ സിഎൻഎന്നോടു പറഞ്ഞു.

2008 ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽപ്പെട്ട് നിരവധി ആത്മഹത്യകളും ലഹരിയുടെ അമിത ഉപയോഗ മരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെൽ ബീങ് ട്രസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മാന്ദ്യ കാലത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ മൂലം ഇങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. 2007ൽ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 4.6% ആയിരുന്നു. അത് 2009 ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴേക്കും 10% ആയി ഉയർന്നു. പിന്നീട് 2010ല്‍ ഇത് 3.5% ആയി കുറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഈ ഏപ്രിലിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 16% എങ്കിലും ആയി ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് കെവിൻ ഹാസ്സെറ്റ് സിഎൻഎന്നിനോടു പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ഇത് 20% വരെയായി ഉയർന്നേക്കാം. അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും മോശമായ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തേതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: 75,000 Americans at risk of dying from overdose or suicide due to coronavirus despair, group warns