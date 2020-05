നാട്ടിലേക്കുള്ള വിമാനം കണ്ടപ്പോഴേ ആശ്വാസം; അജിൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ

വീസയ്ക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പോലെ, കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പാസാകുമോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഫലമറിയാനുള്ള 10 മിനിറ്റു നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിൽ ഹൃദയമിടിപ്പു കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പാസ്പോർട്ടിലെ ഫിറ്റ് ടു ട്രാവൽ സീൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്. മലപ്പുറം എടപ്പാൾ സ്വദേശി അജിൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ചെക്കിങ് കൗണ്ടറിലും എമിഗ്രേഷനിലും പതിവു പരിശോധനകൾ.



വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾത്തന്നെ പ്രത്യേക കവാടം പോലെ ഒരുക്കിയ തെർമൽ സ്കാനറിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ശരീരോഷ്മാവ് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു. ഒപ്പം, പ്രത്യേക ദ്രാവകം ശരീരത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അണുനശീകരണവും. ലഗേജും അണുവിമുക്തമാക്കി. പിന്നീടായിരുന്നു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്. ഒരു മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നാണ് അവസരം കിട്ടിയത്. യാത്രയിൽ സഹോദരൻ വിജിന്റെ ഭാര്യ അശ്വതിയും അവരുടെ മകൻ ആദിദേവും കൂടെയുണ്ട്.



ഒടുവിൽ 35ാം ഗേറ്റിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം കണ്ടപ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. അതിനിടെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പവൻ കപൂർ അടുത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാണു പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നും സർക്കാർ കൂടെയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു.



ഇത് പ്രാർഥനാ സാഫല്യം



വിനീത് (പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി)



നാട്ടിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര ഏറെനാളത്തെ പ്രാർഥനയുടെ ഫലം എന്നു വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഞാനുൾപ്പെടെ 16 പേരാണ് അബുദാബിയിൽ ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങി മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ, നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്നത്. 2018ൽ വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എന്റെ കാൻസർ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ രോഗം തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നു. മൂക്കിലൂടെ രക്തം വരിക, കാഴ്ചക്കുറവ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനൊരുങ്ങവേ വിമാന സർവീസുകൾ നിലച്ചു. ആകെ തകർന്നുപോയി. വിമാനം പുറപ്പെടുമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ എംബസിയുമായി ആദ്യമേ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ ശുപാർശകൾ കൂടിയായതോടെ ആദ്യ വിമാനത്തിൽത്തന്നെ മടങ്ങാനായി.



ഇതും നാം അതിജീവിക്കും



കെ.വി.മുഹമ്മദലി യാസീൻ (മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി)



ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാണു മടക്കം. 30 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടെയുണ്ടായ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയും അതിജീവിക്കുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സ്വന്തമായി റസ്റ്ററന്റ് നടത്തുകയായിരുന്നു. ആ കെട്ടിടം പൊളിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ റസ്റ്ററന്റ് പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടിവന്നു.



പുതിയ ജോലിക്കുള്ള മാസങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം. നിയന്ത്രണങ്ങൾകൂടി വന്നതോടെ യുഎഇയിൽ ജോലി അന്വേഷണം തുടരാനായില്ല. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള വഴികളും അടഞ്ഞു. കടുത്ത ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ, ആദ്യ വിമാനത്തിൽത്തന്നെ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു.



ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുപോലും വിഷമിക്കുന്ന പ്രവാസികളോടു സ്വന്തമായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നു പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെങ്കിലും ഗൾഫ് മണ്ണിനോട് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത ബന്ധമുണ്ട്. അവിടേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോകണം. അതിനിടയിലുള്ള ചെറിയ മടക്കം മാത്രമാണിത്.



(ഷാർജ കെഎംസിസിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് യാസീൻ)

English Summary: Indians in Gulf return to Kerala with mixed bag of emotions, memories of Iraq evacuation