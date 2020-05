കൊറോണയിൽ ട്രംപും ബോറിസും പകച്ചു; ശക്തിദുർഗങ്ങളായി മെർക്കലും ജസീന്തയും

ലോകക്രമത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച മഹാമാരി, കോവിഡിനെ ഇങ്ങനെയും വിശേഷിപ്പിക്കാം. വികസിത രാജ്യങ്ങളും ശക്തമായ ഭരണാധികാരികളും നിസംഗ നിലപാടുകളുമായി നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കോവിഡ് താണ്ഡവമാടി. പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയവും സർഗാത്മകവുമായ തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിരോധവും തീർത്തു. പ്രതിസന്ധിയുടെ അസാധാരണ കാലത്ത്, ശക്തരായ പുരുഷ ഭരണാധികാരികളെ വനിതാ നേതാക്കൾ പക്വതയോടെ മറികടക്കുന്നതും ലോകം കണ്ടു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കൊറോണ വൈറസ് പോരാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി പേരുകൾ മുന്നിൽ വരും. കോവിഡിനെപ്പറ്റി ശാന്തമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ജർമനിയുടെ അംഗല മെർക്കൽ, സൂക്ഷ്മമായ നയപരിപാടികളുമായി വരുന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ നിക്കോള സ്റ്റർജൻ, സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവുകളുമായി സാന്ത്വനം പകരുന്ന ന്യൂസിലൻഡിലെ ജസീന്ത ആർഡെൻ, രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സൗജന്യ കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധന വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഐസ്‌ലൻഡിന്റെ കത്രിൻ ജാക്കോബ്‌സ്ഡാറ്റ്, കുട്ടികൾക്കു മാത്രമായി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ നോർവേയിലെ എർന സോൽബെർഗ്. എത്രയെത്ര പേർ.

ഈ പട്ടിക നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തം. കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വം മികച്ചതാണ് എന്ന്. 2008 ലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തുടർന്നും സമാനമായ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന ലോകം സൗമ്യവും ആക്രമണോത്സുകത കുറഞ്ഞതുമായ ഒന്നായിരിക്കും. ഇത്തവണ, വനിതാ നേതാക്കളുടെ സഹാനുഭൂതിയും കരുതലും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുന്നു, പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. ‘വിഡിയോകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൈകൾ പുറത്തേക്കുവന്ന് ഹൃദ്യമായി, സ്നേഹപൂർവം നമ്മെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതു പോലെ തോന്നും’– ഫോബ്‌സിലെ അവിവ വിറ്റൻബർഗ്-കോക്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വനിതാ നേതാക്കൾ മികച്ചരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല, ശക്തരായ പുരുഷ നേതാക്കൾ കൂടുതൽ മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെയാണ് വിമർശകർ മുഖ്യ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ പ്രസ്താവനകളിലെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് ട്രംപ് നടത്തിയതെന്നു കാണാം.

മാധ്യമങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതു പോലെ വൈറസിനെ പേടിപ്പിക്കാനാവില്ല. വിസിൽബ്ലോവർമാരായ ഉദ്യേഗസ്ഥരെ ചെയ്യുന്നതു പോലെ വൈറസിനെ പുറത്താക്കാനോ തരംതാഴ്ത്താനോ കഴിയില്ല. രാജ്യസ്‌നേഹിയല്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ വൈറസ് അത് കാര്യമാക്കില്ല. കൊറോണ വൈറസ് ട്വിറ്റർ വായിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പരിഹാസം.

അനിശ്ചിത കാലങ്ങളിൽ പല ഉറപ്പുകൾ നൽകിയും ചെറിയ ശത്രുവിനെ മുൻനിർത്തി അതിനെതിരെ ഒരേയൊരു വിജയി താനാണെന്ന് അവതരിപ്പിച്ചുമാണ് ശക്തരായ നേതാക്കൾ അഭിവൃദ്ധി നേടുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ തന്ത്രം മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നു. പക്ഷേ യഥാർഥ ശത്രുവിനെ, കൊറോണയെപ്പോലുള്ള വൈറസിനെ ഈ കൗശലം കൊണ്ടു നേരിടാനാവില്ല. വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് എന്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്താലും ആളുകൾ അസുഖം വന്ന് മരിക്കുന്നതു തുടരുന്നതാണു നാം കാണുന്നത്.

വുഹാനിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ രോഗത്തെക്കുറിച്ചു ഡോക്ടർമാർ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ അടിച്ചമർത്താനാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് ശ്രമിച്ചത്. പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഷി പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും രോഗം പടർന്നു. ചൈനയിൽനിന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വൈറസ് എത്തുകയുമുണ്ടായി. അണുബാധയുടെ വ്യാപ്തിയെ ഇറാനും വിലകുറച്ചാണു കണ്ടത്.

കൊറോണ വൈറസിനെ ‘ചെറിയ പനി അല്ലെങ്കിൽ അൽപം ജലദോഷം’ എന്നാണ് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസോനാരോ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. ഏപ്രിലിൽ ലോക്ഡൗൺ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിലും പങ്കെടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം പ്രസ് സെക്രട്ടറിക്കും രോഗം പിടിപെട്ടിരുന്നു. ആമസോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ മനൗസ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചവരെ കൂട്ടമായി മറവ് ചെയ്യാൻ വലിയ കുഴികളെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക മരണനിരക്കിൽ ചൈനയെ മറികടന്ന ബ്രസീൽ കോവിഡിന്റെ ഹോട്സ്പോട്ടാണ്. തുടക്കത്തിലെ നിസംഗതയ്ക്കു, പുരുഷന്മാരായ നേതാക്കളുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിനു നൽകേണ്ടി വന്നത് എത്രയോ വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവനുകൾ. ലോകമെമ്പാടും വൈറസിന്റെ യഥാർഥ ഭീകരത ഉയർന്നുവരാൻ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേറെ ഭയാനകമായ ചിത്രമാകും തെളിഞ്ഞു വരിക.

നേതൃ ശൈലികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ വഴി തുറക്കുന്നു. തികച്ചും ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ‘വനിതാ നേതാക്കളെ’ സംഘമായി കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെയാണ്. ജർമനിയുടെ ചാൻസലറായി 14 വർഷത്തിനിടയിൽ മെർക്കൽ ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴെല്ലാം, സ്ത്രീകളുടെ ടോയ്‌ലറ്റിനു മുന്നിൽ വളരെ അപൂർവമായേ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 20 സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നിനെ നയിക്കുന്ന ഏക വനിതയാണു‍ മെ‍ർക്കൽ എന്നതുതന്നെ കാരണം. നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ‌ കമ്മിഷൻ‌ പ്രസിഡന്റ് ഉർ‌സുല വോൺ ഡെർ‌ ലെയ്‌ൻ മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ള ഏക പെൺകൂട്ട്.

ആധുനിക കാലത്ത്, ചൈനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വനിതാ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; റഷ്യയോ സൗദി അറേബ്യയോ ഇറ്റലിയോ യുഎസോ ഈ നിരയിലില്ല. ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ 193 ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ രാജ്യങ്ങളിൽ 15 എണ്ണം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ നയിച്ചതെന്ന് ആക്സിയോസ് പറയുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ 13 ആയി കുറഞ്ഞു. വനിതാ നേതാക്കളെ അവരുടെ അപൂർവ വനിതാ മുൻഗാമികളുമായാണു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്, അനുചിതമാണ് ഇതെങ്കിലും. ബ്രിട്ടന്റെ മുൻ കൺസർവേറ്റീവ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയെ അയൺ ലേഡി 2.0 (ഉരുക്കുവനിത - രണ്ടാമത്തെ മാർഗരറ്റ് താച്ചർ) എന്ന് മുദ്രകുത്തി. പക്ഷേ ധാർമികതയിലും ആശയവിനിമയ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും ലേബറിന്റെ ഗോർഡൻ ബ്രൗണിനെപ്പോലെയാണെന്ന് പെട്ടെന്നുതന്നെ വ്യക്തമായി.

ആകർഷകമല്ലാത്ത അതേ താരതമ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു. മെർക്കലിന്റെ വിളിപ്പേര് ‘മുട്ടി’ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർ അച്ചടക്കമുള്ള അമ്മയാണ്, തൊട്ടാവാടി ആളല്ല. മെർക്കലിന്റെ നേതൃത്വ ശൈലി രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ക്രോമസോമിനേക്കാൾ, അവരുടെ ശാസ്ത്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ്. മെർക്കൽ ഭരിക്കുന്ന രീതി ജസീന്തയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. കാനഡയിലെ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയെപ്പോലെയാണ് ജസീന്ത. ഇരുവരും സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ അവബോധവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവും സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടുപേർക്കും വിമർശനവുമുണ്ട്.

വനിതാ നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം നിർവചനം അനുസരിച്ച് ‘സ്ത്രീ മൂല്യങ്ങൾ’ ഉള്ള വ്യക്തി മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആവുക അസാധാരണമാണ്. കഴിവ്, ആഗ്രഹം, ഉത്കർഷേച്ഛ, അനുകൂല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ, ആണായാലും പെണ്ണായാലും, മികച്ച നേതാവാകുന്നത്. വനിതകളെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ, അസാധാരണമാംവിധം കഠിനമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടായിരിക്കും മുൻനിരയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. വളർച്ചയ്ക്കും സ്ഥാനലബ്ധിക്കും നിരന്തര പോരാട്ടമാണ് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ഈ സ്ത്രീകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും.

സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണെന്ന് സമൂഹം കരുതുന്നു, അതിനാൽ വനിതാ നേതാക്കൾക്കു സ്കൂൾ അടയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ജാഗ്രതാ നയങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും എളുപ്പമാണെന്നാണു പൊതുവെയുള്ള നിരീക്ഷണം. അതേസമയം, മാർച്ച് 3ന് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ വീമ്പിളക്കിയത് ശ്രദ്ധിക്കൂ: ‘ഞാൻ കുറച്ച് കൊറോണ വൈറസ് രോഗികളുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു, എല്ലാവരുമായും ഞാൻ കൈ കുലുക്കി’. ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹം തീവ്രപരിചരണത്തിലായതാണു കണ്ടത്.

കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ വനിതാ നേതാക്കളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിന്റെ അന്തിമ വിശദീകരണം ചിന്തോദ്ദീപകമാണ്. ‘ജന പിന്തുണയും സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും കിട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരം നേടുന്നത് എളുപ്പമാകുന്നു’ എന്നാണ് എൻ‌വൈയുവിലെ സോഷ്യോളജി പ്രഫസർ കാത്‌ലീൻ പറയുന്നത്. ഒരു ശക്തനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തന് അധികാരത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഹസനമായി മാറിയാൽ, അതിനർഥം ആ രാജ്യം നിലവിൽതന്നെ പ്രശ്നമുള്ള രാജ്യമാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആർദ്രതയും സഹാനുഭൂതിയും സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും എല്ലാ ജനകീയ നേതാക്കൾക്കും വേണ്ടതാണെന്നും കൊറോണ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: The Pandemic Has Revealed the Weakness of Strongmen