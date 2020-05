കർണാടകയിൽ ഒറ്റദിവസം 231 കോടിയുടെ മദ്യവിൽപന!

ബെംഗളൂരു ∙ ലോക്ഡൗൺ ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തിയ മൂന്നാം ദിവസം കർണാടകയിലെ മദ്യവിൽപനശാല (എംആർപി ഔട്ട്‌ലെറ്റ്) കളിലൂടെ വിറ്റഴിഞ്ഞത് 231 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം. വിൽപന പുനരാരംഭിച്ച തിങ്കളാഴ്ച 45 കോടിയുടെയും ചൊവ്വാഴ്ച 197 കോടിയുടെയും മദ്യവിൽപനയാണ് നടന്നത്.



44 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം മദ്യം വാങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയതും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച എക്സൈസ് തീരുവ വർധനയുമാണു സർക്കാരിനെ റെക്കോർഡ് കലക്‌ഷനിലേക്കു നയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 28ന് 170 കോടി രൂപയ്ക്കു മദ്യം വിറ്റതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ്. 216 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള 39 ലക്ഷം ലീറ്റർ വിദേശ മദ്യവും 15.6 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള 7 ലക്ഷം ലീറ്റർ ബീയറുമാണ് ബുധനാഴ്ച വിറ്റഴിഞ്ഞത്.

