ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ; വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദ് ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് (എൽഎസ്എടി ഇന്ത്യ 2020) ഓൺലൈനായി നടത്താൻ തീരുമാനം. ജൂൺ 14നു നടക്കുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കു വീട്ടിലിരുന്ന് പങ്കെടുക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനമുള്ള റിമോട്ട് പ്രോക്ടറുകൾ വഴി വിദ്യാർഥികളെ നിരീക്ഷിക്കും. പരീക്ഷ പൂർണമായും റിക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്തന്നതിനാണ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ.

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ലോ സ്‌കൂൾ അഡ്മിഷൻ കൗൺസിലാണ് (എൽഎസ്എസി) പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് എൻ‌ട്രൻസ് പരീക്ഷയായ ജിമാറ്റ്, സമാനമായ രീതിയിൽ നടത്തുമെന്ന് ജി‌എം‌സി അധികൃതർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എൽ‌എസ്‌‌ടി-ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി മേയ് 22 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. discoverlaw.in/lsat-india എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

English Summary: LSAT-India 2020 goes online, students can take exam from home