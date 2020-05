കൊച്ചി∙ ‘അടുത്ത വീട്ടിലെ മോള് ഗൾഫീന്ന് ഗർഭിണിയായി വന്നിട്ട് ഒന്ന് പോയി കാണാതിരുന്നാൽ എങ്ങനാ’ എന്ന് നമ്മുടെ പഴമക്കാർക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികം. അമേരിക്കയിലും മറ്റുമുള്ള ‘ബേബി ഷവർ’ ചടങ്ങു പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ‘വയറുകാണൽ’ ചടങ്ങ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത പേരുകളാണെങ്കിലും സമാന ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന യുവതിയെ സമ്മാനങ്ങളുമായി പോയി കാണും. നാട്ടിൽ ഇത് മധുരപലഹാരങ്ങളാണ്.



‘ചടങ്ങ് എങ്ങനെ മുടക്കാൻ പറ്റും. പ്രസവം കഴിയുമ്പോ കഴിക്കാനുള്ള നെയ്യും ലേഹ്യവും ഇപ്പോഴേ എത്തിക്കണ്ടേ’ എന്നൊക്കെ തോന്നും. ‘ഞാനൊന്ന് പോയിക്കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തു വിചാരിക്കും’ എന്നു കരുതുന്നവരാണ് ഏറെയും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തു നിന്ന് ഹോം ക്വാറന്റീനായി എത്തുന്ന ഗർഭിണികളെ ഒരു കാരണവശാലും പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വീട്ടിലെത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വൃദ്ധരെയും കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമാണെന്ന് ഐഎംഎ എറണാകുളം ജില്ലാ ഘടകം പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ജയദേവൻ പറയുന്നു.

കുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കണം

കോവിഡ് ബാധിത പ്രദേശത്തു നിന്നെത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 14 ദിവസത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റീൻ എന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഡോ. പത്മനാഭ ഷേണായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് 19 രോഗഭീതി ഉയർന്നപ്പോൾ മുതൽ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തുകയും സാഹചര്യങ്ങളെ വിശകലനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം. ഇതുവരെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലെല്ലാം 14 ദിവസമാണ് രോഗത്തിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരിയഡ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ തയാറാക്കിയപ്പോൾ 14 ദിവസം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് സംസ്ഥാനവും പാലിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതമായ നടപടി.

കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ വിടാതെ അവർക്കൊപ്പം ഒരാളെക്കൂടി ക്വാറന്റീൻ ചെയ്ത് കാലാവധി പൂർത്തിയായാൽ രണ്ടു പേരെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കുക എന്നതാണ് ബുദ്ധിപരമായ നടപടി. കുടുംബമായി അവിടെ കഴിയുന്നവരാണ് കുട്ടികളുമായി വരുന്നത്. അവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതിയാകും. രോഗവാഹകരായ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും അപകടകരമാകുക. കാരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നതു തന്നെ. പ്രായമുള്ളവരുള്ള വീടുകളിലേയ്ക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൊണ്ടു പോകരുത്. അതുപോലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം 10,000 പേരെങ്കിലും കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ വീടുകളിലേയ്ക്ക് അയച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് വിലപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അയ്യേ! അവനൊരു പേടിത്തൊണ്ണൻ

‘എനിക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല. അവനൊരു പേടിത്തൊണ്ണൻ’ എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് നമുക്കിടയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. കോവിഡിനു മുന്നിൽ ധൈര്യശാലിയെന്നു കാണിക്കാൻ ചെന്നാൽ വൈറസിന് ധൈര്യമൊന്നും വല്യ കാര്യമല്ല. പ്രായഭേദമോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ രോഗം ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇല്ല. അവൻ കൊച്ചു കുട്ടിയാണല്ലോ വൈറസ് വരില്ലെന്നോ, പ്രായമായവരാണല്ലോ വൈറസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത്. ഒരാൾക്ക് രോഗം വരുന്നു എന്നതിലുപരി അയാൾ വഴി സമൂഹത്തിൽ കുറെപ്പേരിലേയ്ക്ക് വൈറസ് എത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കും എന്നറിയണം. വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരായാലും, അവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്ദർശിക്കാൻ മുതിരരുത്. നാടിനു വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ വേണം ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.

നിയമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന ധാരണ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ആ ധാരണ നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിലാക്കാം. ‘വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കണം, ആരെയും കാണരുത് എന്നൊക്കെ സർക്കാർ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യില്ല’ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും. സർക്കാർ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാനെന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പോകും എന്നു പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച വിദേശ വനിതയെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും.

ഫാൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന ഭീകരൻ

ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പും കോവിഡ് 19 പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു രണ്ടും നെഗറ്റീവായാൽ സുരക്ഷിതമായി എന്നാരും കരുതരുത്. ഫാൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് രോഗമുള്ളവരെക്കാൾ അപകകടകാരിയാണെന്ന് ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറയുന്നു. പിസിആർ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഫലം 100 ശതമാനം കൃത്യമല്ല എന്നറിയണം. രോഗിയുടെ തൊണ്ടയിൽ ആർഎൻഎ ഉണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വൈറസിനകത്തുള്ള നൂലുലുപോലെയുള്ള സാധനമാണ് അത്. ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയാണ് പിസിആർ ടെസ്റ്റിലൂടെ നടത്തുന്നത്.

രോഗിയുടെ അവസ്ഥ, ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന രീതി, സ്രവം എടുത്ത ശേഷം ലാബിൽ ഇവ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാലതാമസം, കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യം, ട്രാൻസ്പോർട് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം, പരിശോധന നടത്തുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നം തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാകാം. ഇതാണ് ഫാൾസ് നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെന്ന് ഫലം വരും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രോഗബാധിത മേഖലയിൽ നിന്നു വരുന്നവരെ രോഗികൾ അല്ല എന്നു വ്യക്തമായാലും അവരെല്ലാം പോസിറ്റീവ് എന്ന പോലെ വേണം പെരുമാറാൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ രോഗിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കാണാൻ വരുന്നവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവായാലും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റാരെക്കാളും ഇവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന ബോധ്യം ഓരോരുത്തർക്കും വേണം.

വിമാനത്തിലെത്തിയ പകുതിപ്പേർക്കും രോഗം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്ന ഒരു വാർത്ത ഇവിടെ പ്രവാസികൾ എത്തുമ്പോൾ പ്രസക്തമാണ്. അബുദബിയിൽ നിന്ന് ഇസ്‍ലാമബാദിലേയ്ക്ക് എത്തിഹാദ് വിമാനത്തിൽ എത്തിച്ച 209 പേരിൽ 105 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അഥവാ എത്തിയ പകുതിപ്പേരും രോഗികൾ. ഇന്നലെ കേരളത്തിലെത്തിയവരും ഈ പാക്കിസ്ഥാനികളും ഒരേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്നവരാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. ഏഷ്യക്കാർ സ്വതവേ പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നവരാണ്. ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഒരേ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകാം. റൂം മേറ്റ്സ് ആകാം. അതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ രോഗ സംക്രമണം ഉണ്ടാകാാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വിമാനത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും രോഗിയായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രോഗ വ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് പെരുമാറണം

7+7 മതിയായ തീരുമാനം

ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തുന്നവർ ഉല്ലസിക്കാനല്ല വരുന്നത് എന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 7+7 ക്വാറന്റീൻ തീരുമാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അപാകതകളില്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ. ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇതിലേറെയും. ഇവർ നാട്ടിൽ ചുറ്റിനടന്ന് ക്വാറന്റീൻ തെറ്റിച്ച് നാടിനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അവർ നിയമം പാലിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കൊണ്ടു വരുന്നത്. ആ വിശ്വാസം അവർ തെറ്റിക്കരുത്.

സർക്കാർ പറയുന്ന പരിശോധനകളും നിർബന്ധമാണ്. വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് ദ്രുത പരിശോധനയും വിമാനം ഇറങ്ങി പുറത്തു വരും മുൻപ് പിസിആർ പരിശോധനയും നടക്കുമെങ്കിൽ പദ്ധതി ഗുണകരമായി നടപ്പാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ പോലും ഇത്രനാൾ നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ താറുമാറാക്കാൻ കാരണമാകും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസമായതിനാൽ പ്രായമുള്ളവരുള്ള വീടുകളിലേയ്ക്ക് അവരെ കൊണ്ടു പോകരുത്. ഗർഭിണി വന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർ വൈറസുമായി ആയിരിക്കും തിരികെ വരുന്നത് എന്ന് മറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

English Summary: Maintain distance from others, says Rajeev Jayadevan