ലോക്ഡൗൺ: സൈക്കിളിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ദമ്പതികൾ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

ലക്നൗ∙ ലോക്ഡൗണിനിടെ സൈക്കിളിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട അതിഥി തൊഴിലാളികളായ ദമ്പതികൾ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു. പരുക്കേറ്റ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൃഷ്ണ സാഹു (45), ഭാര്യ പ്രമീള (40) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ദമ്പതികളും അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗവിൽ നിന്നും ചത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഷഹീദ്ബാദിൽ വച്ച് അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇവരെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ കൃഷ്ണ സാഹുവിന്റെ സഹോരനെ ഏൽപിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ലക്നൗവിൽ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. ദമ്പതികളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച വാഹനവും ഡ്രൈവറെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Migrant Couple Cycling Home Run Over On Highway, Children In Hospital