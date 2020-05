എറണാകുളത്ത് നിന്നു തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിനവും ട്രെയിനില്ല; അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നിരാശയിൽ

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നു തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പ്രത്യേക ട്രെയിനില്ലാതെ വന്നതോടെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത നിരാശയിൽ. പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധ പൂർണമായും വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞതോടെ ട്രെയിൻ സർവീസ് തൽക്കാലത്തേക്കു നിർത്തിയെന്നാണു സൂചന. പൊലീസിനും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും ഒരേ സമയം വിമാനത്താവളത്തിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുളള ബുദ്ധിമുട്ടാണു കാരണം.

ഇരുന്നൂറിലധികം പൊലീസുകാരെയാണു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ നിർദേശം ലഭിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണു ജില്ലയിൽ നിന്നു സർവീസ് നടത്താതെന്നാണു റെയിൽവേ വിശദീകരണം. ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു ഇന്നലെ ഒരോ ട്രെയിൻ വീതം തൊഴിലാളികൾക്കായി സർവീസ് നടത്തി. ഇന്ന് തൃശൂരിൽ നിന്നും ഉത്തർ പ്രദേശിലേക്കു സർവീസുണ്ട്. ട്രെയിനോടിക്കാൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വൈകുന്നതും കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കുന്നു.



യുപി, ബിഹാർ,ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ എന്നിവയാണു കേരളത്തിനു എൻഒസി നൽകിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മലയാളികളെ ട്രെയിനുകളിൽ തിരികെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർഥികളെ ഡൽഹിയിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്നു നാട്ടിൽ കൊണ്ടു വരാനുളള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്ര വൈകാതെയുണ്ടാകും.



അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ സ്വദേശത്തേക്കുളള യാത്ര വൈകുന്നത് ലേബർ ക്യാംപുകളിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നു പൊലീസിനെ എത്തിച്ച് ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാമെങ്കിലും അതേ കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. കൂത്താട്ടുകുളത്തും മൂവാറ്റുപുഴയിലും ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതു പോലെ തൊഴിലാളികൾ റോഡിലിറങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ അത് വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു നീളുമെന്ന ആശങ്കയും ജില്ലയിലുണ്ട്.



English Summary : There is no train for migrant workers in the third consecutive day from Ernakulam