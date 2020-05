പാസ് വിതരണം നിർത്തിയിട്ടില്ല; റെഡ് സോണിൽനിന്നു വരുന്നവരെ തടയില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് പാസ് ലഭിച്ചവരിൽ 37,801 പേർ റെഡ് സോൺ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇതുവരെ എത്തിയതിൽ 8900ത്തോളം ആളുകൾ റെഡ്സോണിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. റെഡ് സോൺ ജില്ലകളിൽ നിന്നു വന്നവർ 14 ദിവസം സർക്കാർ ഒരുക്കിയ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. 75 വയസിനു മുകളിലുള്ളവരും 10 വയസിനു താഴെയുള്ളവരും ഗർഭിണികളും 14 ദിവസം വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം.

റെഡ് സോണിൽ നിന്നു വരുന്നവരെ ചെക്പോസ്റ്റിൽ നിന്നു തന്നെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും. ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പേർക്കാണ് പാസ് നൽകുന്നത്. പാസ് വിതരണം നിർത്തിയിട്ടില്ല, ക്രമത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമവൽക്കരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ െചയ്യുന്നത്. റെഡ് സോണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും തടയില്ല. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ നടപടിക്രമം ഉണ്ട്. അതു പാലിക്കണം.

റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ എത്തുന്നവരെ കടത്തി വിടില്ല. എവിടെനിന്നാണോ വരുന്നത് അവിടുത്തെ പാസും എവിടേക്കാണോ വരുന്നത് അവിടുത്തെ പാസും എടുക്കണം. ഇതൊന്നു ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെ കടത്തിവിടില്ല. വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വച്ചു വരുന്നതു തടയും. അതിർത്തിയിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതെ തിരക്കുണ്ടാവുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അതു പാടില്ല. അതിർത്തിയിൽ പ്രത്യേക ക്യൂ സിസ്റ്റം അനുവദിക്കും.

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപോയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ അനുവദിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളുരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ലക്ഷദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയവരെ എത്തിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടവുമായി സംസാരിച്ചു. നിലവിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ കോവിഡ് കേസുകളില്ല.

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുവര റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 86,689 പേർ. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ 45,817 പേർക്ക് പാസ് നൽകി. ഇതിൽ 37,801 പേർ റെഡ് സോണിലുള്ളവർ. 24,088 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ തിരിച്ചു പോയി.

English Summary: Pass Distribution for those who come from other states not stopped: CM Pinarayi