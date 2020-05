222 ട്രെയിനുകൾ; 2.5 ലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലെത്തി: ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി ഓടിയ 222 സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിലായി രണ്ടര ലക്ഷം പേർ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ലോക്ഡൗൺ നിർദേശങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇനിയും ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പുണ്യ സലീല ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ട്രെയിനുകൾ പോലും ഓടിയതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗബാദിൽ റെയിൽവേ പാളത്തിൽ 16 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ച സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Railways ferried over 2.5 lakh people stranded during lockdown in 222 special trains: MHA