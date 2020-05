അട്ടപ്പാടിക്ക് ആശ്വാസം; മരിച്ച യുവാവിന്റെ കോവിഡ് ഫലം നെഗറ്റീവ്

പാലക്കാട് ∙ ‍അട്ടപ്പാടിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ മരിച്ച ആദിവാസി യുവാവിന്റെ കേ‍ാവിഡ് പരിശേ‍ാധാനാഫലം നെഗറ്റീവ്. ഇതേ‍ാടെ ഒരു പകൽമുഴുവൻ ആദിവാസി മേഖലയെയും അധികൃതരെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിന് ആശ്വാസമായി.

എങ്കിലും യുവാവിന്റെ ഊരുള്ള പ്രദേശത്തും ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. ഷോളയൂർ വരഗംപാടി ഊരിലെ വെള്ളിങ്കിരിയുടെ മകൻ കാർത്തിക് (23) ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മരിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂരിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇയാൾ 29 മുതൽ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായി.

ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഉൾപെടെ 7 പേരും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് 5ന് യുവാവ് ഷോളയൂർ പിഎച്ച്സിയിൽ ചികിത്സ തേടി. വിദഗ്ധ പരിശോധനക്കായി 6ന് കോട്ടത്തറ സർക്കാർ ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി. എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് 7ന് രാവിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഇഎംഎസ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



അവിടെവച്ചാണ് യുവാവ് തനിക്ക് കേ‍ാവിഡ് ബാധിച്ചുവേ‍ാ എന്ന സംശയം ഡേ‍ാക്ടറേ‍ാട് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കേ‍ാളജിലേക്കു ‍കൊണ്ടുപേ‍ാകവെയായിരുന്നു മരണം. ഇയാൾ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ചു നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന വിവരം കേ‍ാട്ടത്തറ, സഹകരണ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.



