വിമർശിച്ചാൽ ജനാലയിലൂടെ വീണ് മരണം; മഹാമാരിയിൽ തളർന്ന് ‘മാസ് പുടിൻ’

മോസ്കോ∙ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഷൂൾപോവ്(37) കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് താൻ കോവിഡ് ബാധിതനാണെന്നു വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത്. സഹപ്രവർത്തകൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ വളരെ വൈകാരികമായാണ് അലക്സാണ്ടർ പ്രതികരിച്ചത്. റഷ്യയിലെ ഡോക്ടർമാർ അതിയായ ജോലി സമ്മർദ്ദത്തിലാണന്നും കോവി‍ഡ് ബാധിതനായിട്ടു കൂടി രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ അധികൃതർ തന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായും ഷൂൾപോവ് ലോകത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. മോസ്കോയിൽ നിന്ന് 500 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള വറോനിഷ് പ്രവിശ്യയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഷൂൾപോവ് വൈകാതെ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെ തലക്കെട്ടായി. റഷ്യൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ വിമർശനം ഉയർന്നു.

ആദ്യ വിഡിയോ പുറത്തായതിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം ലൈവിൽ വീണ്ടും ഷൂൾപോവ് എത്തി. താൻ അതിവൈകാരികമായാണു വിഡിയോയിൽ പ്രതികരിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം വിഡിയോ പുറത്തു വന്നതിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആശുപത്രികെട്ടിട്ടത്തിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലുള്ള ജനാലയിലൂടെ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഷൂൾപോവ് താഴെ വീണു. അതിദാരുണമായ അപകടം. ആശുപത്രിയുടെ മുകളിലെ ജനാല വഴി താഴേക്ക് വീണതായി പ്രദേശിക പത്രങ്ങളാണ് വാർത്ത നൽകിയത്.

ജനാലയ്ക്കു സമീപം പുകവലിക്കുന്നതിനിടെ പിടിവിട്ട് താഴേക്കു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക വീശദീകരണം. തലയോട്ടിക്കും അസ്ഥികൾക്കും അതിഗുരുതരമായി ക്ഷതമേറ്റ ഷൂൾപോവിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. റഷ്യയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മൂന്നു ഡോക്ടർമാരാണ് ആശുപത്രിയുടെ മുകളിലെ ജനാലയിലൂടെ താഴെ വീണത്. ഷൂൾപോവ് ഒഴികെയുള്ള രണ്ട് പേർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

സെന്റ് പിറ്റേസ്ബര്‍ഗില്‍ കോവിഡ് രോഗബാധിതന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനായി നടത്തുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ

സൈബീരിയ പ്രവിശ്യയിലെ ആശുപത്രികളിൽ അതിദയനീയമായ അവസ്ഥയാണെന്നും മതിയായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്നും പരാതിപ്പെട്ട മുതിർന്ന വനിതാ ഡോക്ടർ യെലേനയാണ് ജനാലയിലൂടെ താഴെ വീണ് മരിച്ചരിൽ ഒരാൾ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം റഷ്യയിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതിപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഏപ്രിൽ 26 ന് ഇവരുടെ ദാരുണ മരണം. തലയോട്ടി തകർന്നാണ് യെലേനയുടെ മരണം.

മോസ്കോയിലെ സ്റ്റാർ സിറ്റിയിൽ നതാലിയ ലെബെഡേവ എന്ന വനിതാ ഡോക്ടറും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 24 ന് മരിച്ചു. നതാലിയ ലെബെഡേവയുടേത് ആത്മഹത്യയാണെന്നായിരുന്നു പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ. ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് പകർന്നത് ലെബെഡേവയിലൂടെയാണെന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആരോപണത്തിൽ ലെബെഡേവ അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നുവെന്നു പ്രാദേശിക പത്രങ്ങൾ എഴുതി. എന്നാൽ ഈ മരണങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല.

റഷ്യയിലെ ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ മോശം അവസ്ഥ ലോകത്തെ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അപകടമരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ആവശ്യം ഉയർന്നുവെങ്കിലും റഷ്യൻ സർക്കാർ അനങ്ങിയില്ല. യുഎസിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധമൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5,000 പിന്നിട്ടതോടെ അവിടെ പ്രത്യേക വിമാനമാർഗം നേരിട്ട് സഹായമെത്തിച്ച് സൂപ്പർഹീറോ ചമഞ്ഞ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി എന്തുചെയ്തുവെന്നു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ചോദ്യം ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിനേയും ജർമനിയേയും മറികടന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം കൊറോണ ബാധിതരുള്ള അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി റഷ്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 11,231 പേര്‍ക്കാണ് റഷ്യയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ചത്. മരണം 1700 പിന്നിട്ടു. ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 187,859.

ലോക്‌ഡൗണിനിടെ മോസ്കോയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

മാസ് പുടിൻ എന്ന ശീർഷകമാണ് പുടിനായി പലപ്പോഴും ഒന്നാംപേജുകളിൽ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ കരുതി വയ്ക്കാറ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ വരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ‘പവർ’. മധ്യപൂർവദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കളികളിൽ അമേരിക്കയെയും നാറ്റോ സഖ്യത്തെയും വെട്ടി മുന്നേറാനുള്ള വൈഭവം. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു പുല്ലുവില നിൽകി അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ധാർഷ്ട്യം തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങൾ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ചാർത്തി നൽകിയ റഷ്യയുടെ സൂപ്പർഹീറോയ്ക്കെതിരെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മുറവിളി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. പുടിൻ 20 വർഷം അധികാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ക്ഷീണമായി. പുടിന്റെ ജനപ്രീതിയിലും വൻ ഇടിവുണ്ടായതായി ഏറ്റവും പുതിയ സർവേകളിൽ വ്യക്തമാണു താനും.

കോവിഡ് ബാധിച്ചയാൾ പുറത്തിറങ്ങി മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് രോഗം പരത്തുകയും മരണത്തിനു വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്താല്‍ ഏഴു വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടു വന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് പുടിൻ. എന്നാൽ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി തയാറാക്കിയ ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കവേ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടിയും വിവാദമായി. പുടിൻ ഹസ്തദാനം നൽകിയ ഡോക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ജനം പരിഭ്രാന്തരാകുകയും ചെയ്തു.

റഷ്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ചൈനീസ് ഭരണകൂടവും പുറത്ത് പറയുന്നതിനെക്കാൾ ഏറെ മരണങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമായി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും യുഎസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. റഷ്യയിൽ മേയ് മാസത്തിൽ കൊറോണ കേസുകൾ കുത്തനെ ഉയരുമെന്നു തന്നെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് മേയിൽ അവധിയാഘോഷത്തിനായി ജനം തെരുവിലിറങ്ങുന്നതോടെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം അതിവേഗമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

