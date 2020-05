വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്ര‍സിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ മുൻനിരയിലുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ജോ ബൈഡനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണവുമായി ഒരു സ്ത്രീ രംഗത്ത്. 1993ൽ ബൈഡൻ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ പരാതി. പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള മത്സരത്തിൽനിന്നു ബൈഡൻ പിന്മാറണമെന്നു വിഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ ഇവർ‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എൻബിസി, ഫോക്സ് ന്യൂസ് എന്നിവടങ്ങളിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്ന മെഗൻ കെല്ലിയുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് താരാ റീഡെ (56) ബൈഡനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. നേരത്തെ‍ ഈ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ ‘ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല’ എന്ന് ബൈഡൻ ആദ്യ പൊതു പ്രസ്താവന നടത്തി ആറു ദിവസം‍ കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് താരയുടെ അഭിമുഖം വന്നത്. ‘നിങ്ങളും ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോ ബൈഡൻ. ദയവായി മുന്നോട്ട് പോവുക, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാവുക’.– കെല്ലി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അഭിമുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് താരയുടെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു.



നിങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും താര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബൈഡൻ മൽസരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ‘ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ല’ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. താരയുടെ പുതിയ അഭിമുഖത്തിന് മറുപടിയായി, ബൈഡന്റെ ഡപ്യൂട്ടി ക്യാംപയ്ൻ മാനേജർ കേറ്റ് ബെഡിങ്ഫീൽഡ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ താരയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു’.



സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കണം. അതേസമയം, നമുക്ക് ഒരിക്കലും സത്യം ത്യജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണ്. അവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കമ്പോൾ അവരുടെ കള്ളി വെളിച്ചത്താവുന്നു– ബെഡിങ്ഫീൽഡ് ഇമെയിൽ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ബൈഡനെ മൽസരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന താരയുടെ ആവശ്യത്തോടു ബെഡിങ്ഫീൽഡ് പ്രതികരിച്ചതുമില്ല.



1992 ഡിസംബർ മുതൽ 1993 ഒാഗസ്റ്റ് വരെ ബൈഡന്റെ യുഎസ് സെനറ്റ് ഓഫിസിൽ സ്റ്റാഫ് അസിസ്റ്റന്റായി താര ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. 1993 ൽ ഒരു ദിവസം ബൈഡൻ തന്നെ ചുമരിനോടു ചേർത്തുനിർത്തി പാവാടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ കൈകടത്തി ഉപദ്രവിച്ചെന്നാണ് താര അഭിമുഖങ്ങളിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. രണ്ടാമൂഴത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ (73) ശക്തനായ എതിരാളിയാണ് 77 കാരനായ ഡെമോക്രാറ്റിക് നോമിനി ബൈഡൻ.



കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എം‌എസ്‌എൻ‌ബി‌സിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ ബൈഡൻ അവകാശപ്പെട്ടത് ‘ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല’ എന്നായിരുന്നു. ബൈഡൻ സമ്മതമില്ലാതെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ചുംബിക്കുകയോ മോശമായി സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്നു ഇതുവരെ എട്ട് സ്ത്രീകളാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇവരിൽ താര ഒഴികെ ആരും ബൈഡനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.‌



മാർച്ചിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് താര പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ താരയുടെ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സുഹൃത്തിനെ അഭിമുഖം നടത്തി. ആ സമയത്ത് നടന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് താര തന്നോട് പറഞ്ഞതായി സുഹൃത്തും വെളിപ്പെടുത്തി.



താരയുടെ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളോ രേഖകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബൈഡൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സെനറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രഹസ്യാത്മകത കാരണം സെനറ്റ് അഭ്യർഥന നിരസിച്ചു. യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി, യുഎസ് സെനറ്റർ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് എതിരാളി എലിസബത്ത് വാറൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ചില പ്രമുഖ ഡമോക്രാറ്റിക് വനിതകൾ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബൈഡനെ ന്യായീകരിച്ചു രംഗത്തെത്തി.



താൻ ഡെമോക്രാറ്റും വെർമോണ്ട് സെനറ്ററും മുൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ ബെർണി സാന്റേഴ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന . ആളാണെന്നുമാണ് താര സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് നിർമാതാവ് ഹാർവി വെയ്ൻ‌സ്റ്റീൻ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതിപ്പെട്ടവർക്കായി ഹാജരായ ന്യൂയോർക്കിലെ നിയമ സ്ഥാപനം വിഗ്‌ഡോർ എൽ‌എൽ‌പിയെയാണ് താര സമീപിച്ചത്. സ്ഥാപന പങ്കാളി ഡഗ്ലസ് വിഗ്‌ഡോർ 2016 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ചയാളാണ്. എന്നാ‍ൽ താരയുടെ നിയമ നടപടികളുമായി സ്ഥാപനത്തിന് ‘രാഷ്ട്രീയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല’ എന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

