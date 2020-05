റിയാദ്∙ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സഹായിച്ച ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് യുവതി. കരിപ്പൂരിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ യാത്ര തിരിക്കാനായി റിയാദിലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അശ്വതിയാണ് എംബസിക്ക് വിഡിയോയിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചത്. റിയാദിൽ നഴ്സാണ് അശ്വതി.

നാട്ടിലെത്താനായി നിരവധി ഗർഭിണികളാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നതെന്ന് അശ്വതി പറഞ്ഞു. ‘എല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുൻപു വരെ നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആർക്കും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ‌ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്താനായി നിരവധി സഹപ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. അവർക്കും വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഒരുപക്ഷെ ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥായായേനെ. വിമാനത്തിൽ കയറാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയേനെ പലരും.’– അശ്വതി പറഞ്ഞു.



അശ്വതി അടക്കം 152 പേരുമായി റിയാദിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ച എട്ടു മണിയോടെ കരിപ്പൂരിൽ ഇറങ്ങി. 84 ഗർഭിണികളും 22 കുട്ടികളും വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.



English Summary : Video of nurse thanking Indian embassy in her return to India