ഇനി മദ്യവും സൊമാറ്റോ വഴി വീട്ടിലേക്ക്?; നിയമപരമാക്കണമെന്ന് സമ്മർദ്ദം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭക്ഷ്യ വിതരണ കമ്പനിയായ സൊമാറ്റോ മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചുനൽകുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സൊമാറ്റോ നിര്‍ദേശം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യമെങ്ങും മദ്യക്കടകളും ബാറുകളും അടച്ചതിനാൽ മദ്യലഭ്യത ഇല്ലാതായിരുന്നു. ഇളവുകൾ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ മദ്യവിൽപ്പന പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൊമാറ്റോയുടെ ‘ഹോം ഡെലിവറി’ക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നതെന്ന് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചുനൽകുന്നതു കൂടാതെ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പച്ചക്കറികളും കമ്പനി എത്തിച്ചുനൽകിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുഷ്ഠിതമായ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്ത മദ്യഉപഭോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്നും സൊമാറ്റോ സിഇഒ മോഹിത് ഗുപ്ത നൽകിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വീടുകളിൽ മദ്യം എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ അനുവാദമില്ല. ഇതു അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്റർനാഷനൽ സ്പിരിറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐഎസ്ഡബ്ല്യുഎഐ) സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട്. വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരമൊരു നടപടി അനുവാര്യമാണെന്ന് ഐഎസ്ഡബ്ല്യുഎഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ അമൃത് കിരൺ സിങ് പറഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രപ്പോസൽ സൊമാറ്റോ ഐഎസ്ഡബ്ല്യുഎഐയ്ക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഫുഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സ്വിഗ്ഗിയെയും തങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Zomato wants to start home delivery of liquor amid lockdown