തീവ്രത കൂടിയവരുടെ മാത്രം സ്രവം പരിശോധിക്കുക; ഇനി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ഡിസ്ചാർജിനുള്ള പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. രോഗ തീവ്രതയും രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനിലയും അനുസരിച്ചുള്ള വിശദമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയത്. ചെറിയ രീതിയിൽ രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർ, തീവ്രത കുറഞ്ഞവർ, രോഗം മൂർച്ഛിച്ചവർ എന്നിങ്ങനെ രോഗികളെ മൂന്നായി തിരിച്ചാണ് നിർദേശങ്ങൾ. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചവരെയും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരെയും മാത്രം ആശുപത്രി വിടുന്നതിനു മുമ്പ് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയാൽ മതിയെന്നാണ് പുതിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നത്.

1. ചെറിയ രീതിയിൽ രോഗലക്ഷങ്ങളുള്ളവർ



ചെറിയ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുമായി കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരുടെ ശരീരോഷ്മാവും പൾസും നിരന്തരം പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുക. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ആശുപത്രി വിടുന്നതിന് മൂന്നു ദിവസം മുമ്പു വരെ പനി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഡിസ്ചാർജു ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശോധിക്കണമെന്നില്ല. ആശുപത്രി വിട്ടതിനുശേഷം 7 ദിവസം കൂടി വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിയാൻ നിർദേശം നൽകണം. വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം പനിയോ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലോ സംസ്ഥാന ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറായ 1075ലോ ബന്ധപ്പെടുക. 14 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ടെലി കോൺഫറൻസിലൂടെ ആരോഗ്യനില വീണ്ടും വിലയിരുത്തും.



2. കോവിഡ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഓക്സിജൻ ബെഡുകളിൽ ചികിത്സയിലുള്ള തീവ്രത കുറഞ്ഞവർ. ഇവരെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു;



2.1 മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറുകയും അടുത്ത 4 ദിവസത്തേക്ക് 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ. ഇവരുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷനും താപനിലയും കൃത്യമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഇവരുടെ പനി മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറുകയും അടുത്ത നാലു ദിവസം ഓക്സിജൻ സാച്ചിറേഷൻ 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ 10 ദിവസത്തിനുശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. പനി, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇവർക്കും ഡിസ്ചാർജിനു മുമ്പു പരിശോധന ആവശ്യമില്ല. തുടർന്ന് വീട്ടിൽ 7 ദിവസം ഐസലേഷനിൽ കഴിയണം.



2.2 മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പനി മാറാത്തവരും ഓക്സിജൻ തെറപ്പി ആവശ്യമുള്ളവരുമായവർ. ഇവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും മാറിയതിനുശേഷവും മൂന്നു ദിവസം തുടർച്ചയായി ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമ്പോഴും മാത്രം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക.

3. പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ തീവ്രത കൂടിയ കേസുകൾ



ഇതിൽ എച്ച്ഐവി രോഗികൾ, അവയവം മാറ്റിവച്ചവർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരെ പൂർണമായി രോഗം ഭേദമായ ശേഷവും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറി പിസിആർ ടെസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷവും മാത്രം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക.

English Summary: Only severe cases to be tested before discharge, says govt as it revises COVID–19 guidelines