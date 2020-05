അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചവർക്കെതിരെ കേസ്

ബെംഗളൂരു∙ ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതിന് രണ്ടു പേർക്കെതിരെ കേസ്. കെട്ടിട നിർമാതാക്കൾ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 153, 188‌‌ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ‘സ്വരാജ് അഭിയാൻ’ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തകരായ കലീമുള്ള, സിയ നോമാനി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കേസെടുത്തത്.



ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ബിഎൽ കശ്യപ് ലേബർ ക്യാംപിലെ നിർമാണത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി സ്വരാജ് അഭിയാൻ സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നൊമാനി പറഞ്ഞു. ‘സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർ തിരികെ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സേവാ സിന്ധു ആപ്പ് വഴി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു പൊലീസുകാർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തൊഴിലാളികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണ് ഇരുവരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾ പരാതി നൽകിയത്. എന്നാൽ, നടപടിക്കെതിരെ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിച്ചതിനാൽ നൊമാനിയെയും കലീമുള്ളയെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

English Summary: Two Bengaluru Activists Who Helped Migrants Get Train Tickets Booked After Builders Complain