രാജ്യത്തിന്റെ തലവര മാറ്റിയ ടിവി അഭിമുഖം; പുതിയ കൊറോണ കേസില്ലാതെ സ്ലൊവാക്യ

ബ്രാട്ടിസ്ലാവ ∙ രണ്ടുമാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് കേസില്ലാതെ മധ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ സ്ലൊവാക്യ. മാർച്ച് 10ന് ശേഷം ആദ്യമായി രാജ്യത്തു പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 5.5 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള സ്ലൊവാക്യയിൽ അയൽരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊറോണ കേസുകളും മരണങ്ങളും കുറവാണ്. 1,455 പേർക്കാണ് ആകെ രോഗം ബാധിച്ചത്. 915 പേർക്കു സുഖപ്പെട്ടു, 26 പേർ മരിച്ചു.

മഹാമാരി നിയന്ത്രണത്തിലായെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, ഗാലറികൾ, വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ തുറക്കാൻ‌ ബുധനാഴ്ച സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പരിമിതമായ എണ്ണം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മതപരമായ പരിപാടികളും വിവാഹങ്ങളും അനുവദിച്ചു. സ്കൂളുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാരുടെ യാത്രയും സാധ്യമല്ല. വിദേശത്തുനിന്നു മടങ്ങി എത്തിയവർ 14 ദിവസത്തേക്ക് സർക്കാരിന്റെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയണമെന്നതും നിർബന്ധമാണ്.



ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ പിന്നിൽ



എങ്ങനെയാണു സ്ലൊവാക്യ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിച്ചതെന്ന ചർച്ചയിലാണു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ലൊവാക്യക്കാരാണു യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നത്. അയൽ‌രാജ്യമായ ഓസ്ട്രിയയിലെ മുതിർന്നവരെ പരിചരിക്കുന്നവരായി 20,000 സ്ലൊവാക്യക്കാർ ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്നു. കൊറോണ സാരമായി ബാധിച്ച രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രിയ. മൊബൈൽ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച്, ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം പകുതിയിലും മാർച്ച് ആദ്യത്തിലും 50,000 സ്ലൊവാക്യക്കാരാണു കൊറോണ ബാധിച്ച വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തത്. അവർ തിരിച്ചെത്തിയശേഷവും സ്ലൊവാക്യയിൽ അപകടകരമായി തോതിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായില്ല.



യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗമാണെങ്കിലും, 2019 ലെ ആഗോള ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സൂചികയിൽ സ്ലൊവാക്യ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയിട്ടില്ല. ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ ഭീഷണി കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവിൽ എഴുപതാം സ്ഥാനത്തും അത്തരമൊരു വെല്ലുവിളിയോടു പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ 105–ാം സ്ഥാനത്തുമാണു രാജ്യം. ഇതേ പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ജർമനി, രോഗ പ്രതികരണത്തിന് 28–ാം സ്ഥാനവും. പക്ഷേ നിലവിൽ 1.70 ലക്ഷം രോഗികളുമായി കോവിഡ് പട്ടികയിൽ ഏഴാമതാണു ജർമനിയുള്ളത്. മരിച്ചത് 7510 പേർ. ഇവിടെയാണു സ്ലൊവാക്യയുടെ വിജയമന്ത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.



അതിശയകരം ഈ മറികടക്കൽ



പകർച്ചവ്യാധിയുടെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തു വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ കിറ്റുകളുടെയും ശേഖരം പരിമിതമായിരുന്നു. പരിശോധനയും കോൺടാക്റ്റ് ട്രേസിങ്ങും നടത്താൻ കുറച്ചു സംഘങ്ങൾ മാത്രം. യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ സ്ലൊവാക് പതിപ്പ് പോലെയായിരുന്നു ഇവർ. ഇപ്പോൾ പോലും, സ്ലൊവാക്യയിൽ മൊബൈൽ ട്രാക്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനോ വിദഗ്ധമായ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനമോ ഇല്ല. എന്നിട്ടും സ്ലൊവാക്യ കൊറോണ വൈറസിനെ മറികടന്നു എന്നതാണ് അതിശയം.



വിദഗ്ധർ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉത്തരമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. രാജ്യം ആദ്യത്തെ കൊറോണ കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ച് 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം മാർച്ച് 16 മുതൽ ദേശീയ ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനം. പലചരക്ക് കടകൾ, ഫാർമസികൾ, ബാങ്കുകൾ ഒഴികെ സ്കൂളുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും കടകളും അടച്ചിട്ടു. പൊതുവായ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഒത്തുചേരലുകൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളും അടച്ചു. വിദേശത്തു നിന്ന് മടങ്ങുന്ന പൗരന്മാർക്കു നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ നടപ്പാക്കി. എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ സഞ്ചാരത്തിനു കാര്യമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നതുമില്ല.



രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണു ലോക്ഡൗൺ ഫലപ്രദമാകാൻ ഇടയാക്കിയത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും സ്ലൊവാക് ജനത തയാറായി എന്നതാണ് ഈ ഘടകം. പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയക്കാരിലും സർക്കാരിലും കുറഞ്ഞ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ. എന്നാൽ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തു ജനം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു. നിർബന്ധിത നടപ്പാക്കലിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്ലൊവാക്യക്കാർ സ്വമേധയാ അനുസരിച്ചു.



രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണവും ഈ മനോഭാവത്തിനു കാരണമായി. പകർച്ചവ്യാധി നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് ഇല്ലാത്തതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഭീഷണിയുടെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ചോ ലോക്ഡൗണിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായില്ല.



തരംഗമായി, മാതൃകയായി ഒരു അഭിമുഖം



പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം സ്ലൊവാക്യയുടെ വിജയത്തിന് നിർണായകമായതു മാധ്യമങ്ങളാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഘടകം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മാസ്കുകളുടെ സാർവത്രിക ഉപയോഗം കൊറോണ വൈറസിനോടുള്ള സ്ലൊവാക്യയുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറിയെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഫലം. മാർച്ച് 13ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയുടെ അവതാരകയായ സ്ലാറ്റിക്ക പുസ്‌കരോവ, പ്രധാനമന്ത്രി ഇഗോർ മാറ്റോവിച്ചിനെയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് അഭിമുഖം നടത്തി.



രണ്ടു പേർക്കും മാസ്ക് കൈമാറി, എന്തുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു ജനങ്ങളെ നയിച്ചു കൂടാ എന്നു ചോദിച്ചാണ് പുസ്‌കരോവ അഭിമുഖം ആരംഭിച്ചത്. ഇരുവരും ഉടനടി അനുസരിച്ചു. പരിപാടിയുടെ സംപ്രേഷണം കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ രാജ്യം മുഴുവൻ സ്വമേധയാ മുഖാവരണം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം, രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ വാർത്താ റിപ്പോർട്ടറോ സെലിബ്രിറ്റിയോ മുഖംമൂടിയില്ലാതെ പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം.



കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ വായനക്കാരും വർധിച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതും ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നതുമായ സൈറ്റുകളാണ് സാധാരണയായി സ്ലൊവാക്യയിൽ പ്രചാരമുള്ളത്. ഇവർ ആഴ്ചകളോളം വൈറസിനെ അവഗണിച്ചു. ഈ വിടവ് നികത്തിയ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.



ടിവി സ്റ്റേഷനുകൾ, പത്രങ്ങൾ, വാർത്താ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ എന്നിവ രാജ്യത്തെ ചെറിയ വിപണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന കൂട്ടമാണ്. വലിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനമോ വിഭവങ്ങളോ അവർക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുതാൽപര്യത്താൽ പ്രചോദിതരായ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ റിപ്പോർട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞു. കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പങ്കാണു വഹിച്ചതെന്നു വിദഗ്ധർ ആവർത്തിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെ ഉത്തരവാദിത്തത്തങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയ സാമൂഹികക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ സർക്കാർ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.



