എച്ച്1ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീസ തൽക്കാലം നിർത്താൻ യുഎസ്; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തിരിച്ചടി

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രഫഷനലുകൾക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള എച്ച്1ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലിയധിഷ്ഠിത വീസയും വിദ്യാർഥി വീസയും നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ യുഎസ് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടിയാണിതെന്നാണു സൂചന.

യുഎസ് പൗരന്മാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 60 ദിവസത്തേക്ക് പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാരെ താൽക്കാലികമായി വിലക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ കണക്കുകൾ രാജ്യത്ത് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർ‌ഷത്തേക്കോ എച്ച്1ബി ഉൾപ്പെടെ ഗസ്റ്റ് വർക്കർ വീസകൾ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നു 4 റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാർ ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി.



ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരായ ജീവനക്കാരെ പ്രത്യേക തൊഴിലുകളിൽ നിയമിക്കാൻ യുഎസ് കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുന്ന കുടിയേറ്റ ഇതര വീസയാണ് എച്ച്1ബി. നിലവിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ എച്ച്1ബി വീസയിൽ യുഎസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എച്ച്1ബി, എച്ച്2ബി വീസകൾ, സ്റ്റുഡന്റ് വീസകൾ, ഒപ്പം വരുന്നവർക്കുള്ള അംഗീകാരം തുടങ്ങിയവ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്ന ഉത്തരവ് ഈ മാസം തന്നെ പ്രസിഡന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പറയുന്നു.



കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധി മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ 33 ദശലക്ഷത്തിലധികം അമേരിക്കക്കാർക്കാണു രാജ്യത്തു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഏപ്രിലിലെ യുഎസിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 14.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന പ്രതിമാസ തൊഴിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയും ലോക ബാങ്കും യുഎസിനു നെഗറ്റീവ് വളർച്ചാ നിരക്കാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തൊഴിലില്ലായ്മ കുറച്ച് തകർന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയാണു ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.



