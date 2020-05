അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കം; ഒഡീഷയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 78 പുതിയ കേസുകള്‍

ഭുവനേശ്വര്‍ ∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് രോഗികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒഡീഷയില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ മാറിമറിയുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആയിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങിയെത്താന്‍ തുടങ്ങിയതാണ് ഒഡീഷയ്ക്ക് ആശങ്കയാകുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച 78 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 287 ആയി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം 107 പേര്‍ രോഗബാധിതരായി.

287 രോഗികളില്‍ 240 പേരും ഗന്‍ജാം, ജയ്പുര്‍, ഖുദ്ര, ബദ്രാക്, ബലേഷശ്വര്‍ എന്നീ ജില്ലകളില്‍നിന്നാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങിയെത്തിയതും ഈ ജില്ലകളിലേക്കാണ്. ഗന്‍ജാമിലേക്ക് എണ്ണായിരം പേരാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഇവിടെ ആകെയുള്ള 83 കേസുകളില്‍ 79 എണ്ണവും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

