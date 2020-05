റായ്പൂർ∙ ഛത്തിസ്ഗഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അജിത് ജോഗിയെ (74) ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഉദ്യാനത്തിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ റായ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്നു വെന്റിലേറ്ററിലേക്കു മാറ്റി. അജിത് ജോഗിയുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് മകൻ അമിത് ജോഗി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Former Chhattisgarh Chief Minister Ajit Jogi put on ventilator after suffering cardiac arrest, condition critical