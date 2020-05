‘ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുടുംബത്തെ അറിയില്ല, അവരോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്നതും’

കൊച്ചി/തിരുവനന്തപുരം ∙ ‘‘ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുടുംബത്തെ അറിയില്ല, തീരാദുഖത്തിനിടയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത അവരോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നും അറിയില്ല.’’ ശനിയാഴ്ച എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ഭൂതത്താൻകെട്ട് സ്വദേശി ലീനയുടെ ഭർത്താവ് ഷിബുവിന്റെ വാക്കുകൾ. ‘ഭാഗ്യം’ എന്നു പറയുമ്പോഴും ഹൃദയം ദാനം നൽകിയവരുടെ ദുഃഖം കാണാതെയല്ല ഷിബുവിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഈ വാക്കുകൾ. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഹൃദയത്തിനു തകരാർ സംഭവിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന ലീനയ്ക്കു രോഗം ഗുരുതരമായി വരുന്നതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച പതിവു പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ആ ‘സന്തോഷ’ വിവരം ഇവർ അറിഞ്ഞത്.

‘‘ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ഡോക്ടർക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നത്. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ഒരാളുടെ ഹൃദയം ലഭ്യമാണെന്നും അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുമായിരുന്നു അന്വേഷണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ അതിനു സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയുമായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാകുകയും ഹൃദയം ചേരുമോ എന്നതുൾപ്പടെയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതെല്ലാം പോസിറ്റീവായതോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങി’’ – ഷിബു പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ലീനയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്. ചികിത്സയ്ക്കിടെ വാൽവിനും തകരാറുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ് അതിന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലേയ്ക്ക് തീയതിയും തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് എക്കോ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഹൃദയം വളരെ വീക്കാണെന്നും മാറ്റിവയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഇതോടെ ഒന്നര മാസം മുൻപ് കേരള നെറ്റ്‍വർ‌ക് ഫോർ ഓർഗൻ ഷെയറിങ് ഫോറത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴും ശരീരസ്ഥിതി മോശമായി വരികയായിരുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം 30 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. ശ്വാസമെടുക്കുന്നതിനും പ്രയാസമായി. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പതിവു പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്.

ഹൃദയം മാറ്റി വയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റുവഴികളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടറും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കാണുമ്പോഴും പ്രാർഥനയിലായിരുന്നു ലീന. എല്ലാവരോടും പ്രാർഥനയ്ക്കും അപേക്ഷിച്ചതായി ഷിബു പറഞ്ഞു. ഇസ്കീമിക് കാർഡിയൊ മയോപ്പതി എന്ന രോഗമായിരുന്നു ലീനയ്ക്ക്. ഹൃദയം വലുതാകുകയും പേശികൾ തളരുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഇവരുടെ വാൽവിനും തകരാറുണ്ടായിരുന്നു. വാൽവ് മാത്രം മാറ്റിവച്ചാൽ മതിയാകില്ലെന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നതിനാലാണ് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനിയായ ലാലി ഗോപകുമാർ എന്ന അധ്യാപികയുടെ ഹൃദയമാണ് ലീനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മകള്‍ ദേവിക ഗോപകുമാറിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഹൃദയം ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായത്. വെള്ളിയാഴ്ച പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി ഹൃദയം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ശീതികരണ സംവിധാനത്തിലാക്കി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3.05 ന് ഹൃദയവുമായി പുറപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്റർ എറണാകുളം ഹയാത്ത് ഹെലിപ്പാഡിൽ 3:55ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ആംബുലൻസിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയ ഹൃദയവുമായി ലിസി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് വാഹനം പുറപ്പെട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി. ഹൃദയവുമായി ഹയാത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആംബുലൻസിന് പോകുന്നതിന് മികച്ച ട്രാഫിക് ഒരുക്കമാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് നടത്തിയത്. ഡോ. ജോസ് പെരിയപ്പുറം തന്നെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ഹൃദയവുമായി ഹെലികോപറ്റർ കൊച്ചിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം: ഇ. വി. ശ്രീകുമാർ

ഒരു വർഷവും നാലു മാസത്തിനും ശേഷമാണ് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രിക്രിയ നടക്കുന്നതെന്ന് ലിസി ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടര്‍ ഫാദര്‍ തോമസ് വൈക്കത്തുപറമ്പൻ പറഞ്ഞു. ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനു സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഹൃദയം സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്നും രോഗിയെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തതായി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ തരണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തയാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും അറിയിച്ചതോടെ തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലായി. ഒരാളിൽ നിന്ന് ഹൃദയം വേർപെടുത്തി നാലു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടുത്ത ആളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പന്ദിച്ചു തുടങ്ങണം. ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയും പ്രാവീണ്യമുള്ള ഡോക്ടറുമുണ്ട്. ഒരാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലാലി ടീച്ചര്‍ ജീവിക്കും 5 പേരിലൂടെ

ചെമ്പഴന്തി അണിയൂര്‍ കല്ലിയറ ഗോകുലത്തില്‍ ലാലി ഗോപകുമാര്‍ (50) ഇനി അഞ്ചു പേരിലൂടെ ജീവിക്കും. അന്യൂറിസം ബാധിച്ച് മസ്തിഷ്‌ക മരണമടഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ അവയവദാനത്തിന് സന്നദ്ധരായത്. ഹൃദയം, രണ്ടു വൃക്കകള്‍, രണ്ടു കണ്ണുകള്‍ എന്നിവയാണ് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി നല്‍കിയത്. ഒരു വൃക്ക തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്കും മറ്റൊന്ന് കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്കും കോര്‍ണിയ ഗവ. കണ്ണാശുപത്രിയ്ക്കുമാണ് നല്‍കിയത്. ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ വിഷമഘട്ടത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്കായി നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നല്ല മനസിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നന്ദി അറിയിച്ചു.

ലാലി ഗോപകുമാറിന്റെ മകള്‍ ദേവിക ഗോപകുമാറിനെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. തീവ്രദു:ഖത്തിലും അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായ ലാലി ഗോപകുമാറിന്റെ ബന്ധുക്കളെ ആദരവറിയിച്ചു. അനേകം കുട്ടികള്‍ക്ക് അറിവു പകര്‍ന്ന അധ്യാപികയായ ലാലി ഗോപകുമാര്‍ ഇക്കാര്യത്തിലും മാതൃകയായതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ലോക്‌ഡൗണ്‍ കാലത്ത് അഞ്ചാമത്തെ അവയവദാന പ്രക്രിയയാണിത്. മസ്തിഷ്‌ക മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് വടശേരിക്കോണം സ്വദേശി ശ്രീകുമാര്‍ (54), തൃശൂര്‍ സ്വദേശി സി.കെ. മജീദ് (56), കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി ശിവപ്രസാദ് (59), കൊല്ലം സ്വദേശി അരുണ്‍ വര്‍ഗീസ് (32) എന്നിവരുടെ അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്തത്. ഈ അഞ്ചു പേരുടെ അവയവദാന പ്രക്രിയയിലൂടെ 25 പേര്‍ക്കാണ് പുതുജീവിതം നല്‍കിയത്. ലോക്‌ഡൗണ്‍ കാലത്ത് അവയവദാനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ മൃതസഞ്ജീവനി ടീമിനെ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അഭിനന്ദിച്ചു.

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ മരണാന്തര അവയവദാന പദ്ധതിയായ മൃതസഞ്ജീവനി (KNOS) വഴിയാണ് അവയവദാന പ്രക്രിയ നടത്തിയത്. ലോക്‌ഡൗണായതിനാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടേയും ഇടപെടലുകളെ തുടര്‍ന്നാണ് അവയവദാന വിന്യാസം നടന്നത്. ഹൃദയം എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യയാത്ര കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം, ആരോഗ്യം, പൊലീസ്, ട്രാഫിക് തുടങ്ങി പല സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് അവയവദാനം നടന്നത്.

മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. തോമസ് മാത്യു, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. അജയകുമാര്‍, മൃതസഞ്ജീവനി നോഡല്‍ ഓഫിസര്‍ ഡോ. നോബിള്‍ ഗ്രേഷ്യസ് എന്നിവരാണ് അവയവദാന പ്രക്രിയകൾക്കു നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. പൗണ്ട്കടവ് ഗവ. എച്ച്ഡബ്ല്യുഎല്‍പിഎസ് സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് ലാലി ഗോപകുമാര്‍. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ് ലാലിയ്ക്ക് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ചത്. മേയ് എട്ടാം തീയതി രണ്ട് അപ്നിയ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാണ് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

‘‘അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങള്‍ കുറേ വിഷമിച്ചു. അമ്മ എപ്പോഴും എല്ലാവരേയും സഹായിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ഞങ്ങളെപ്പോലെ കരയുന്നവരും കാണുമല്ലോ. അവര്‍ക്കൊരു സഹായമായാണ് അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായത്.’’ – ലാലി ടീച്ചറുടെ മകള്‍ ദേവിക ഗോപകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ലാലി ഗോപകുമാറിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ഗോപകുമാര്‍ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. മൂന്ന് മക്കള്‍. ഗോപിക ഗോപകുമാര്‍ ഗള്‍ഫില്‍ നഴ്‌സാണ്. ദേവിക ഗോപകുമാര്‍ ബിഎച്ച്എംഎസ് വിദ്യാർഥി. ഗോപീഷ് ബിടെക് വിദ്യാർഥി. മരുമകന്‍ ശരത് ബാബു.

