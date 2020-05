വാളയാറിലും തലപ്പാടിയിലും മുത്തങ്ങയിലും പാസില്ലാതെ മലയാളികൾ; തടഞ്ഞ് പൊലീസ്

പാലക്കാട് ∙ കേരളം പാസ് അനുവദിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയോടെ നിരവധി മലയാളികൾ അതിർത്തിയിൽ. മഞ്ചേശ്വരം, തലപ്പാടി ചെക്ക്പോസ്റ്റില്‍ രാവിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേര്‍ എത്തി. കര്‍ണാടകയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നെത്തിയ ഇവരുടെ പക്കല്‍ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പാസും മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമുണ്ട്. പാസിനായി അപേക്ഷ നല്‍കിയെങ്കിലും കേരളം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പാസ് അനുവദിച്ച് കടത്തിവിടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. വാളയാറിലും മുത്തങ്ങയിലും സമാനമാണ് സാഹചര്യം. പാസില്ലാതെ എത്തിയ നൂറോളം പേരെയാണ് വാളയാറിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. എന്നാൽ മുത്തങ്ങയിലെത്തിയ 50 പേർക്ക് താൽകാലിക പാസ് നൽകിയേക്കുമെന്നാണു വിവരം.

അതിർത്തിയിലെത്തിയവർ ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം എന്നിവയുടെ ദൗർലഭ്യം മൂലം വലയുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. രണ്ടു ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചവർക്ക് കടുത്ത ചൂടിൽ മരത്തണലാണ് അഭയം. അതേസമയം, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ അനുമതി കിട്ടിയാൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അറിയിച്ചു. സമൂഹവ്യാപനം പേടിച്ചാണ് സർക്കാർ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ എത്തിക്കാൻ മടിക്കുന്നതെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ എംപി പറഞ്ഞു.

English Summary: Many keralites from other states reach border without pass