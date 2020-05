‘പാസില്ലാത്തവരെ കടത്തിവിടില്ല, വിതരണം നിർത്തിയിട്ടില്ല; വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കരുത്’

തിരുവനന്തപുരം∙ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നവർ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മടങ്ങിവരുന്നവർക്കു പാസ് നിർബന്ധമാണ്. ഇല്ലത്തവരെ കടത്തിവിടില്ല. പാസ് കിട്ടിയ ശേഷമെ നിലവിലുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെടാവൂ. അതിർത്തിയിൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലേക്കു പോകും. ചെക്പോസ്റ്റുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി പരിഹരിച്ചു. അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇനിയെന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എല്ലാവർക്കും ഒരേസമയം കടന്നുവരാനാകില്ല. ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസം സർക്കാർ മനസിലാക്കുന്നു. അതുവച്ച് വ്യാജപ്രചാരണം പാടില്ല. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള പാസ് വിതരണം നിർത്തിവച്ചിട്ടില്ല. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഏത്തേണ്ട സമയം കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. പാസിലെ തീയതി മാറിയാലും കാരണങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കടത്തിവിടും. ഇതുവരെ 54,262 പേര്‍ക്ക് പാസ് നല്‍കി. 21,812 പേര്‍ മടങ്ങിയെത്തി.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും. ആദ്യ ട്രെയിന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഉടന്‍ പുറപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് മുൻഗണന. മലയാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളും പരിഗണിക്കും. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഹെല്‍പ് ഡെസ്കുകള്‍ തുടങ്ങി. ഡൽഹി, മുംബൈ കേരള ഹൗസുകളിലും ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു നോർക്ക ഓഫിസികളിലുമാണ് ഹെൽപ്ഡെസ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക.

