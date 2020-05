‘പലരും എന്റെ മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവാനാണ്, ഒരു രോഗവുമില്ല’

ന്യൂഡൽഹി ∙ താൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ഒരു രോഗവും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ‘ഞാൻ പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ഒരു രോഗവുമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു’ ട്വിറ്ററിൽ അമിത് ഷാ എഴുതി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അമിത് ഷായുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു വിശദീകരണം.

വാസ്തവത്തിൽ, പലരും തന്റെ മരണത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്ന രാജ്യത്തിനൊപ്പം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന തിരക്കിലായതിനാൽ ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നില്ല. രണ്ടു ദിവസമായി ലക്ഷക്കണക്കിനു ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത്– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം കിംവദന്തികൾ തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തനാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനും എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാനും ‌ആളുകളോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ചെയ്യണം. കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടു വിദ്വേഷമില്ല. ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച‌വർക്കെല്ലാം നന്ദി.’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.



English Summary: Not Suffering From Any Disease": Amit Shah On Rumours About His Health