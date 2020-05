യുഎഇയിലേക്ക് നേവിയുടെ 2 കപ്പലുകൾ; മാലദ്വീപിലേക്ക് വീണ്ടും കപ്പലുകൾ പോകും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതുവിന്റെ ഭാഗമായി യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി നാവികസേനയുടെ രണ്ടു കപ്പലുകൾ അവിടേക്കു തിരിച്ചു. ഐഎൻഎസ് ഐരാവത്, ഐഎൻഎസ് ഷാർദുൽ എന്നിവയാണ് പോകുന്നത്. യുഎഇയിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു പുറമെയാണ് കപ്പലുകളും അയക്കുന്നതെന്നു നേവി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യ സമുദ്ര മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളുമായി നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെയും കൊണ്ടുവരും. ഐഎൻ‌എസ് കേസരി ഇതിനകം ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻസമുദ്ര മേഖലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ വരെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. മഡഗാസ്കർ, കൊമോറോസ്, മാലദ്വീപ്, സെയ്ഷൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് 10-12 ടൺ മരുന്നുകൾ വീതം ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം എത്തിക്കും. കൂടാതെ 660 ടൺ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ മാലദ്വീപിലേക്ക് എത്തിക്കും.

മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നിയോഗിച്ച ഐഎഎൻഎസ് ജലാശ്വ, െഎഎൻഎസ് മഗർ എന്നീ കപ്പലുകൾ വീണ്ടും പോകും. മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് ആദ്യസംഘവുമായി ജലാശ്വ വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തും. 19 ഗർഭിണികളും 14 കുട്ടികളും കപ്പലിലുണ്ട്. നാനൂറോളം പേർ മലയാളികളാണ്. യാത്രാനിരക്ക് 3024 രൂപ. മാലദ്വീപിലെ 27,000ത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാരിൽ 4,500 ഓളം ആളുകൾ മടങ്ങിവരുന്നതിനായി ഇതുവരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Operation Samudra Setu: Two Indian Navy ships head to the UAE