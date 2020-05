തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിന്‍റെ അതിര്‍ത്തികളില്‍ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്കായി ഒരു ക്രമീകരണവും സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പാസുകള്‍ എത്രയും വേഗം നല്‍കണം. ട്രെയിനും ബസ്സും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



അതേസമയം ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കു പണം നല്‍കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് അഞ്ചുകോടി വാങ്ങിയത് ശരിയായില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.



English Summary: People are facing harships in the border says chennithala