പൊലീസ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യയാത്ര അവയവദാനത്തിന്; കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് കാലത്ത് തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഹൃദയം കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കും, പൊലീസിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ. കൊച്ചി ലിസി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിൽസയിലുള്ള കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ 49 വയസുള്ള സ്ത്രീക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച 50 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സർക്കാരിന്റെ മൃതസജ്ജീവനി പദ്ധതി വഴിയാണ് അവയവം കൈമാറുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഒരു മണിയോടെ ഹൃദയം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഹൃദയം കൊണ്ടുപോകാനായി ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ജോസ് പെരിയപ്പുറവും സംഘവും തലസ്ഥാനത്തെത്തി.

കേരളം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത പവന്‍ ഹംസിന്‍റെ ‘എഎസ് 365 ഡൗഫിൻ എൻ’ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം പകുതിയോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. ചാക്കയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷന്‍ അക്കാദമിയിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഉള്ളത്. മാസവാടക 1,44,60,000 രൂപയാണ്. 10 സീറ്റുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്രഞ്ച് നിർമിതമാണ്.

