‘ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഫണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല; ചിലർ മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്നു’

തിരുവനന്തപുരം∙ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഫണ്ട് എടുക്കുന്ന സമീപനം സർക്കാരിന് ഇല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു സംഭാവന നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ബജറ്റിൽ 100 കോടിരൂപയാണ് സർക്കാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വത്തിനു നൽകിയത്. മലബാർ –കൊച്ചി ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് 36 കോടി നൽകി.

നിലയ്ക്കൽ പമ്പ ഇടത്താവളത്തിന് കിഫ്ബിയിലൂടെ 142 കോടിരൂപയുടെ നിർമാണം നടത്തുന്നു. ശബരിമല തീർഥാടനത്തിനു 30 കോടിയുടെ പ്രത്യേക ഗ്രാന്റ് നൽകി. കൂത്താട്ടുകുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം അടക്കം തകർച്ച നേരിടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കോടിരൂപയുടെ പദ്ധതി തയാറാക്കി. തത്വമസി എന്ന പേരിൽ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി 10 കോടി നീക്കിവച്ചു.

ഇതു നാടിന്റെ മുന്നിലുള്ള കണക്കാണെന്നും, സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുകയാണോ കൊടുക്കുകയാണോ എന്ന് ഇതു നോക്കിയാൽ മനസിലാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മതവിദ്വേഷം വളർത്താന്‍ ചിലർ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ്. ചോര തന്നെ കൊതുകിനു കൗതുകം എന്ന രീതിയിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: State Government never take funds of temples, says CM Pinarayi