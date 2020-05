മദ്യക്കടകൾ തുറക്കണം: ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ചെന്നൈ / ന്യൂഡൽ‍ഹി∙ ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ മദ്യവിൽപനശാലകൾ അടച്ചിടണമെന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് തമിഴ്നാട്. ഓൺലൈൻ വഴിയോ വീടുകളി‍ൽ എത്തിച്ചോ വിൽപന നടത്തുന്നതു സർക്കാരിനു തീരുമാനിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കമൽ ഹാസന്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യം ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജികളിലായിരുന്നു ഉത്തരവ്. ഇതിനെതിരെയാണ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് കോർപ്പറേഷൻ (ടാസ്മാക്) സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്.

43 ദിവസത്തിനു ശേഷം മേയ് 7 മുതലാണ് രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5വരെ മദ്യക്കടകൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമാകുന്നതായും നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ആറായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 40 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മദ്യം ഹോം ഡെലിവറി നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. അകല വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചു വിൽപനയ്ക്കുള്ള മറ്റു പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വാക്കാൽ പറ‍ഞ്ഞത്. വാക്കാലുള്ള പരാമർശമല്ലാതെ, ഉത്തരവു നൽകാൻ തയാറായില്ല. ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ മദ്യക്കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചതിനെതിരെ ഒരു അഭിഭാഷക നൽകിയ ഹർജിയാണു സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്.

English Summary: Tamil Nadu Moves Top Court After High Court Allows Only Online Liquor Sale