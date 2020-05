കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചു; സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു

ചെന്നൈ∙ സ്വന്തമായി നിർമിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് സ്വയം പരീക്ഷിച്ചയാൾ മരിച്ചു. കോടമ്പാക്കം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കെ.ശ്രവനേശൻ (27) ആണു മരിച്ചത്. മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന കമ്പനി ഉടമ ഡോ.രാജ്കുമാർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിൽസയിലാണ്.

സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് കലർത്തിയ ലായനിയാണു ഇവർ മരുന്നായി പരീക്ഷിച്ചത്. ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പാണു കമ്പനിയിൽ പ്രധാനമായും നിർമിക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ ഉദ്പാദനം കുറച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണു ഇരുവരും ചേർന്നു കോവിഡ് മരുന്നു നിർമിച്ചു സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചത്.

English Summary: The person who tested himself the covid medicine developed by him dies