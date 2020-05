ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവെന്ന് ആരോപണം; കൊല്ലത്ത് പ്രവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം

കൊല്ലം ∙ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞെന്ന പേരിൽ മാലദ്വീപിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം. തുടർന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററിൽ താമസിക്കാൻ 23 പേരടങ്ങിയ സംഘത്തിലെ 13 പേർ തയാറാവുകയും 10 പേർ മറ്റൊരു ഹോട്ടലിലേക്കു മാറുകയും ചെയ്തു. കപ്പലിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ സംഘം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണു കൊല്ലത്ത് എത്തിയത്.

ഇവരുടെ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററായ അമ്പാടി ഹോട്ടലിൽ വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന പേരിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കു മുന്തിയ ഹോട്ടലുകൾ നൽകുന്നുവെന്നും മാലദ്വീപിൽ നിന്നെത്തിയവർക്കു സൗകര്യം കുറവുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററായി നൽകുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ഇവരുടെ പരാതി. ജില്ലാ ഭരണകൂടം സൗജന്യമായി കണ്ടെത്തിയ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററാണിത്.

പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററിൽ സൗജന്യമായി താമസിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ തങ്ങാം എന്നും അല്ലാത്തവർക്കു വാടക നൽകി ഹോട്ടൽ നാണിയിൽ താമസിക്കാം എന്നും കലക്ടർ നിർദേശിച്ചു. തർക്കത്തെ തുടർന്ന് 13 പേർ ഹോട്ടൽ അമ്പാടിയിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ തയാറാവുകയും 10 പേർ ഹോട്ടൽ നാണിയിലേക്കു മാറുകയുമായിരുന്നു.

