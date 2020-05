ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ നെ‍ഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Former PM Manmohan Singh Admitted To AIIMS In Delhi