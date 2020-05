വടക്കൻ സിക്കിമില്‍ ഇന്ത്യ– ചൈന സേനാംഗങ്ങൾ നേർക്കുനേർ; സൈനികർക്കു പരുക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വടക്കൻ സിക്കിമിലെ ഇന്ത്യ– ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കു നീങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. സിക്കിമിലെ നാകു ലാ സെക്ടറിൽ അതിർത്തി പട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം. ഇരു ഭാഗത്തെയും ഏതാനും സൈനികർക്കു നേരിയ പരുക്കുകളുണ്ട്. പ്രശ്നം പിന്നീട് രമ്യമായി പരിഹരിച്ചതായി സേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണു നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം സൈനികർ തന്നെ അതു പരിഹരിച്ചു. ഏറെനാളുകൾക്കു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Indian And Chinese Troops Disengage After 'Incidents Of Face-off' In North Sikkim