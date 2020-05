സോൾ∙ കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഏർപെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ അധികൃതർ ഇളവു വരുത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഭീഷണിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ. ഞായറാഴ്ചയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. കോവിഡ് ഭീഷണി അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജേ ഇൻ പ്രതികരിച്ചു. ഏതു സമയത്തും വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കാമെന്നാണു പുതിയ ക്ലസ്റ്റർ കാണിക്കുന്നതെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം അവസാനം കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണു ഭരണകൂടം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

മഹാവ്യാധിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുറവുമുണ്ടാകില്ലെന്നു മൂൺ ജേ ഇൻ അവകാശപ്പെട്ടു. സുദീര്‍ഘമായ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതുവരെ എല്ലാവരും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. 34 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് ദക്ഷിണകൊറിയയില്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 9 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴാണ്. കൊറിയൻ തലസ്ഥാനത്തിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള രാത്രികാല വിനോദപരിപാടികളെല്ലാം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 256 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

വ്യാപകമായ പരിശോധന, കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ്, ട്രാക്കിങ് ആപ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിനെ ദക്ഷിണ കൊറിയ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നു ദൈർഘ്യമേറിയ ലോക്ഡൗണോ, നിയന്ത്രണങ്ങളോ കൊറിയയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പ്രതിദിനം രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു. സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വളരെ കുറവ്. എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകിയ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ കേസുകളും ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സ്കൂളുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കുന്നതിനും സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

സോളിലെ നൈറ്റ് ക്ലബുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണു പുതിയ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണു വിവരം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, 20 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഒരു യുവാവ് നൈറ്റ് ക്ലബുകൾ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് പിന്നീട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുതുതായി ഉണ്ടായ 26 കേസുകളിൽ 24ലും രോഗം ബാധിച്ചത് ഈ യുവാവിൽനിന്നാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലബുകൾ സന്ദർശിച്ച 1,900 ത്തോളം പേരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കെസിഡിസി (കൊറിയ സെന്റഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ, പ്രിവൻഷൻ) അറിയിച്ചു. ഇത് 7,000 വരെയാകാമെന്നാണു കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലബുകളിലെത്തിയ ആളുകൾ 14 ദിവസം സ്വയം ക്വാറന്റീനിൽ പോകണമെന്നും രോഗപരിശോധന നടത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

പ്രസിഡന്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പെത്തിയതോടെ സോളിലെ ക്ലബുകളും ബാറുകളും അടച്ചുപൂട്ടി. അശ്രദ്ധ കാരണം വൈറസ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് സോൾ മേയർ പാർക് വോൺ സുൻ പ്രതികരിച്ചു. സോളിനു സമീപത്ത് 12 മില്യൻ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്യോങ്‍ഗി പ്രവിശ്യയിലെ 5,700 വിനോദ സഥാപനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കു പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. 10,874 പേർക്കാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 256 പേർ മരിച്ചപ്പോൾ 9,610 പേർ രോഗമുക്തരായി.

