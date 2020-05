ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 3 പേർ പ്രവാസികൾ; കാസർകോട് കോവിഡ് മുക്തം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ‍ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ മൂന്നു പേർ വ്യാഴാഴ്ച വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവർ. അബുദാബി–കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ വന്ന തൃശൂർ, മലപ്പുറം സ്വദേശികൾക്കാണ് രോഗം. എറണാകുളം, വയനാട് ജില്ലകളിലെ ഓരോ രോഗികൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നു വന്നതാണ്.

എറണാകുളത്ത് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിലുള്ള യുവതിയുടെ (30) മകനാണ് (5) ഇന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മകനെ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു മാറ്റി. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് ഇവർ. കുട്ടിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ 3 പേരെയും കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു നിരീക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

വയനാട്ടില്‍ ഇന്നു കോവി‍ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റ് 2 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം. കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പോയി തിരിച്ചുവന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളവരാണ് ഇവര്‍. ഇതോടെ, ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 7 ആയി. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 10. ഇതില്‍ 3 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി.

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒടുവിലത്തെ ആളും രോഗമുക്തനായി. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ഉക്കിനടുക്കയിലെ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. 178 രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് 100 ശതമാനം രോഗമുക്തി എന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടമാണ് ജില്ല കൈവരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള 2 പേരുടെയും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരാളുടേയും പരിശോധനാ ഫലവും ഇന്നു നെഗറ്റീവായി.

