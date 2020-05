കോവിഡ് ദൗത്യസംഘാംഗങ്ങൾ ക്വാറന്റീനിൽ; ട്രംപിനും പെൻസിനും ദിവസവും പരിശോധന

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രൂപീകരിച്ച ദൗത്യസംഘത്തിലെ മൂന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്വാറന്റീനിൽ. സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ആന്തണി ഫൗചി, രോഗനിയന്ത്രണ, പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കമ്മിഷണർ ഡോ. റോബർട്ട് റെഡ്ഫീൽഡ്, ഭക്ഷ്യ, മരുന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിഷണർ സ്റ്റീഫൻ ഹാൻ എന്നിവരാണ് ക്വാറന്റീനിൽ പോയത്. കോവിഡ് ബാധിതനായ വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായതിന്റെ പശ്ചത്താലത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് മൂവരും സ്വയം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ മാധ്യമ സെക്രട്ടറിയായ കാത്തി മില്ലറിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയാണ് കാത്തി. പിന്നാലെ ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മകൾ ഇവാൻക ട്രംപിന്റെ പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപിന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൈക്ക് പെൻസിനെയും ട്രംപിനേയും ദിവസവും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 41 ലക്ഷം കടന്നു. 41,01,939 പേർ കോവിഡ് ബാധിതരാണ്. മരണനിരക്ക് 2.80 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. ഇതുവരെ 2,80,451 പേർക്കാണ് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചത്. രോഗബാധിതരായ 47,659 പേരുടെ നില ആശങ്കാജനകമാണ്. 14,41,844 പേർ രോഗമുക്തരായി.

അമേരിക്കയിലാണ് കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 13,47,309 പേർ രോഗബാധിതരാണ്. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 4,247 പേര്‍ മരിച്ചു. അതേസമയം, പൊതുഗതാഗത ശേഷി കുറയ്ക്കാൻ ബ്രിട്ടനിലെ ഗതാഗത മന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകി. യാത്രക്കാർ സൈക്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ഗ്രാന്റ് ഷാപ്പ്സ് പറഞ്ഞു. സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി തുടരാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Top US Covid-19 task force officials self quarantine after possible exposure