കോവിഡിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ യുഎസ് ഒരുങ്ങിത്തന്നെ; ആശങ്കയിൽ ലോകവിപണി

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പതിനായിരം പോയിന്റിന് തൊട്ടടുത്ത് വ്യാപാരമവസാനിപ്പിച്ച നിഫ്റ്റി ഈയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് 9251ലാണ്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 6.57% വീഴ്ച. റിലയൻസിന്റേതടക്കം പല മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളും വിപണിയിൽ നടന്നെങ്കിലും സൂചികകൾ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. ഫാർമ സെക്ടർ നേരിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതൊഴിച്ചാൽ (0.2%) മറ്റെല്ലാ സെക്ടറുകളിലും വൻവീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചത്. ബാങ്കുകൾ 10.1 ഉം മെറ്റൽ 9.9% ഉം റിയലിറ്റി സൂചിക 9.5% ഉം ഓട്ടോ സൂചിക 7.7% ഉം എഫ്എംസിജി സെക്ടർ 6.7% ഉം നഷ്ടവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കൊപ്പം ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങളും വിൽപനക്കാരായതും സീറോ കാർ ഡേറ്റയും ഏപ്രിലിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മോശം പിഎംഐ ഡേറ്റയുമെല്ലാം രാജ്യാന്തര വിപണിക്കൊപ്പം മുന്നേറുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് തടസമായി. ഓഹരി വിപണിയുടെ കോവിഡ് കാല കയറ്റിയിറക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഡ്ഡിങ് പോർട് ഫോളിയൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൽറ്റന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.

ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വിദേശ ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം ആഭ്യന്തര ഫണ്ടുകളും വിൽപനക്കാരായെങ്കിലും വിദേശനിക്ഷേപകർ 19056 കോടി രൂപ അധികമായി വിപണിയിലിറക്കിയ വ്യാഴാഴ്‌ച ഇന്ത്യൻ ഫണ്ടുകളും 3818 കോടി രൂപയുടെ അധിക വാങ്ങലുകൾ നടത്തി. അതോടൊപ്പം വെള്ളിയാഴ്ചയും വിദേശഫണ്ടുകൾ വാങ്ങൽ തുടർന്നത് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തുണയായേക്കും. എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് വൈകുന്നതും ലോക്ഡൗൺ നീളുന്നതും വിപണിക്ക് ആശങ്കയാണ്. എണ്ണവില തിരിച്ചു കയറുന്നത് അമേരിക്കൻ വിപണിക്ക് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.

മൂഡീസ് ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ച 0% ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ലോക്‌ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഗറ്റീവ് വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നു വിപണി ഭയക്കുന്നു. നഷ്ടമാകുന്ന മാസങ്ങൾ വലിയ വിടവാണ് ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന കണക്കുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുക. സാമ്പത്തിക രംഗം പൂർവസ്ഥിതിലാകുന്നതിനെടുക്കുന്ന കാലതാമസവും വിപണിക്ക് വിനയാണ്. അടിസ്ഥാന ഭദ്രതയുള്ള, ‘വിപണി നഷ്ടം’ സംഭവിക്കാത്ത ഓഹരികൾ മാത്രം നിക്ഷേപത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പിഎംഐ ഡാറ്റ

ഏപ്രിലിലെ പിഎംഐ ഡാറ്റ 27.4 പോയിന്റായി കുറഞ്ഞു. മാർച്ചിലിത് 51.8 പോയിന്റായിരുന്നു. പർച്ചേസ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡക്സ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയത് വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ചതു തന്നെയായിരുന്നു.

അമേരിക്കൻ മുന്നേറ്റം

അമേരിക്കയിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കാണ് ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്ക പുറത്തുവിട്ടത്. യുഎസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 20.5 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽനഷ്ടം സംഭവിച്ചത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 14.7% ആയി ഉയർത്തി. എന്നാൽ മികച്ച റിസൽറ്റുകളും ഉയരുന്ന എണ്ണവിലയും യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തുറന്ന് പൂർവസ്ഥിതിയിലാവുന്നു എന്ന വാർത്തയും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും അമേരിക്കൻ വിപണിക്ക് മുന്നേറ്റം നൽകി. ഇത് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് പോസിറ്റീവ് തുടക്കം നൽകിയേക്കാം. ഇന്ത്യൻ വിപണി കിതച്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അമേരിക്കൻ സൂചികയായ ഡൗ ജോൺസ് 3.18%, നാസ്ഡാക് ഇൻഡക്സ് 6.6% മുന്നേറ്റവുമാണ് നേടിയത്. നാസ്ഡാക് കോവിഡ് നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നികത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഡൗ ജോൺസും അടുത്ത് തന്നെ കോവിഡ് നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സൂചികകളുടെ കോവിഡ് നഷ്ടം ഇനിയും വലുതായേക്കാമെന്നും വിപണി ഭയക്കുന്നു.

രണ്ടാം വ്യാപാര യുദ്ധം

കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധിയുടെ ഉത്ഭവം ചൈനയുടെ വുഹാൻ ലാബുകളിലാണെന്ന അമേരിക്കയുടെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മൈക്ക് പോംപെയോയുടെ അടിയുറച്ച വാദങ്ങൾ, അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയ വ്യാപാരയുദ്ധത്തെ വീണ്ടും ആളിക്കത്തിക്കുന്നത് ലോകവിപണി ആശങ്കയോടെ കാണുന്നു. ചൈനയ്ക്ക് പിഴയിടാനുള്ള പുതിയ വഴികളും തെളിവുകളും ആരായുകയാണെന്നുള്ള യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവൻ മ്യൂണിക്കന്റെ പ്രസ്താവനയും ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഒരുങ്ങിത്തന്നെയാണെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്.

ഓഹരിയും സെക്ടറുകളും

∙ രാജ്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകളിൽ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് വ്യോമയാന ഓഹരികൾക്ക് ഗുണകരമാണ്. കൊറോണ പേടിയിൽ വരും കാലം കൂടുതൽ ആളുകൾ വിമാനയാത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാവുന്നതും വ്യോമയാന ഓഹരികൾക്ക് ഗുണകരമാണ്. എന്നാൽ മേയ് 17 ആവുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വരുമാന നഷ്ടം 25000 കോടി കടക്കുമെന്നത് സെക്ടറിന് തിരിച്ചടിയാണ്. അതി ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഇൻഡിഗോ ഓഹരി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

∙ ചൈനയോട് ഹെവി മെഷീൻ ഉൽപാദന രംഗത്ത് മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭെൽ രാജ്യാന്തര കമ്പനികളെ കൂട്ടു സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ധാരാളം ഭൂസ്വത്തുക്കളും രാജ്യത്ത് ഉടനീളമുള്ള 16 ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളും പതിനായിരത്തോളം എൻജിനീയർമാരടക്കമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ തൊഴിലാളികളും കമ്പനിയുടെ ശക്തികളാണ്. ശക്തമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഓഹരിവില ഉയർത്തും. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഓഹരി പരിഗണിക്കാം.

∙ ബിപിസിഎൽ ഓഹരി വിൽപനയ്ക്കായുള്ള താൽപര്യപത്ര സമർപ്പണത്തിന്റെ അവസാന ദിനം ജൂൺ 13 ആയി സർക്കാർ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത് വിപണിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ബിപിസിഎല്ലിന്റെ വിൽപന വിജയം പൊതു മേഖലാ ഓഹരികളിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും.

∙ ഫിച്ച് റേറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, എസ്ബിഐ എന്നിവയുടെ റേറ്റിങ് കുറച്ചിരുന്നു. എസ്ബിഐയുടെ ഫലം മോശമാകുമെന്ന ഊഹത്തിൽ ഓഹരി വില ആകർഷകമായ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾ ആകർഷകമായ നിരക്കുകളിലാണ്.

∙ യൂപിഎൽ കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യത കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കെത്തിയതും കൂടുതൽ കൃഷിസ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതും വളം, കീടനാശിനി കമ്പനികൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ഓഹരി ആകർഷകമാണ്.

∙ എസ്കോർട്സ് കഴിഞ്ഞ മാസം 705 ട്രാക്ടറുകളാണ് വിറ്റത്. 2019 ഏപ്രിലിൽ 5264 ട്രാക്ടറുകളായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വിൽപന. വരും മാസങ്ങളിൽ ട്രാക്ടർ വിൽപന കുത്തനെ കയറുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എം&എമ്മും എസ്കോർട്സും മുന്നേറ്റം നേടും.

∙ സിഎൽഎസ്എ സിമൻറ് ഓഹരികൾക്ക് മുന്നേറ്റം കാണുന്നു. അംബുജ സിമെന്റിന് 200 രൂപയും ഡാൽമിയ സിമെന്റിന് 710 രൂപയും അൾട്രാ ടെക്കിന് 3925 രൂപയുമാണ് ലക്‌ഷ്യം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഫെയ്സ്ബുക്കിന് പിന്നാലെ കലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായ സിൽവർലേക്ക് പാർട്നേഴ്സ് റിലയൻസ് ജിയോയിൽ 753 ലക്ഷം ഡോളർ മുടക്കിയതും വിസ്ത ഇക്വിറ്റി പാർട്ട്നേഴ്‌സ് ജിയോയുടെ 2.3% ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയതും ഓഹരിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം നൽകി കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് വീഴ്ചയിൽ നിന്നു തിരികെ വരാൻ റിലയൻസിനെ പോലെ മറ്റൊരു ഓഹരിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

∙ റിലയൻസ് ജിയോ ഓഹരികൾക്ക് സിൽവർ ലേക്ക് പാർട്നെഴ്സ് പ്രീമിയം വില നൽകിയത് ഭാരതി എയർടെലിനും മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. ഓഹരി ഇനിയും ആകർഷകമാണ്.

∙ മാരിക്കോ മികച്ച റിസൽട്ടാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. കമ്പനി മുൻവർഷത്തിൽനിന്നു 9% കുറവോടെ 194 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടി. 175 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു വിപണി പ്രതീക്ഷ. ഓഹരി നിക്ഷേപയോഗ്യമാണ്.

∙ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മദ്യവിൽപന ശാലകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആൽക്കഹോൾ ഓഹരികൾക്ക് ഗുണകരമായി. യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റസ്, യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ്, റാഡിക്കോ ഖെയ്താൻ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ ജൂൺ 30നുള്ളിൽ 15000 കോടി രൂപയുടെ മൂലധനശേഖരണം നടത്തുന്നത് യെസ് ബാങ്കിന് ഗുണകരമാണ്.

∙ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക 390 രൂപ വില കാണുന്നു. ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം.

∙ ജൂബിലന്റ് ഫുഡിന് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി 1900 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓഹരി മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു.

∙ ലോക്ഡൗണും മോറട്ടോറിയവും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ അനുപാതം വർധിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പഠനം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് വിനയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ റീകാപിറ്റലൈസേഷൻ പദ്ധതികൾക്കാണ് വീണ്ടും സാഹചര്യമൊരുങ്ങുന്നത്. എസ്ബിഐ ബാങ്ക് ഓഫ്ബറോഡ എന്നിവ പരിഗണിക്കാം.

∙ കോവിഡ് അനന്തരം ആളുകൾ പൊതു യാത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയേക്കാവുന്നത്, കാർ, ബൈക്ക് ഓഹരികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. മാരുതി, ടാറ്റ മോട്ടഴ്സ്, ടിവിഎസ്, ഹീറോ മുതലായ ഓഹരികൾ പരിഗണിക്കുക.

∙ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയും പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ജെഫെറീസ് ഡിഎൽഎഫിന് 186 രൂപയും ഗോദ്‌റെജ്‌ പ്രോപ്പർടീസിന് 246 രൂപയും ശോഭ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് 945 രൂപയും പ്രസ്റ്റീജ് റീയൽറ്റിക്ക് 246 രൂപയും ലക്‌ഷ്യം കാണുന്നു.

∙ എൻബിഎഫ്സികളുടെ ലോണുകൾക്ക് മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച എസ്ബിഐയുടെ നടപടി സെക്ടറിന് പൊതുവിൽ ഗുണകരമാണ്. എം&എം ഫിനാൻസ്, എൽ&ടി ഫിനാൻസ്, ചോളമണ്ഡലം മുതലായവ പരിഗണിക്കുക.

∙ ഭാരത് ഡൈനാമിക്‌സിന് ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സിന്റെ മിസൈൽ സെക്‌ഷനു വേണ്ടിയുള്ള 293 കോടിയുടെ ഓർഡർ ലഭിച്ചത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്.

∙ റിലയൻസ് ഏഷ്യൻ പെയിന്റിലെ 4.9% ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വിറ്റൊഴിവായത് ഓഹരിവില വീഴാൻ കാരണമായി. ഓഹരിയിലിത് നിക്ഷേപാവസരമാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർ ഏഷ്യൻ പെയിൻറ് തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കുക.

∙ ഇന്ത്യയിൽ മത്സരം കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആമസോൺ ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയ്‌ലിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് കടബാധ്യതയിലുഴലുന്ന ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്. ഫ്യൂച്ചർ കൂപ്പണിന്റെ 49 % ഓഹരിയും അതിലൂടെ ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയ്‌ലിൽ 1.3% ഓഹരിയും ആമസോൺ കൈയാളുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇനിയും വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇമെയിൽ: buddingportfolios@gmail.com

English Summary: USA allegations against China on corona virus; world market on high concern