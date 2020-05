രണ്ടാം ദിനമെത്തിയത് മൂന്നു വിമാനങ്ങൾ; ആശുപത്രിയിലാക്കിയത് 2 പേരെ

കൊച്ചി∙ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയും ഇന്നു പുലർച്ചെയുമായി കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മൂന്നു വിമാനങ്ങളിലുള്ള യാത്രക്കാരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രണ്ടു പേരെ മാത്രം. കുവൈത്ത് വിമാനത്തിൽ എത്തിയ ഇവരെ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മറ്റൊരാളെ സാംപിൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു.

കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഗർഭിണികളെയും മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്കു നിരീക്ഷണത്തിന് അയച്ചു. മൂന്നു വിമാനങ്ങളിലുമായി 535 പേരാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഇതിൽ 156 ഗർഭിണികളാണുള്ളത്. lX 396 കുവൈത്ത് - കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ ആകെ 182 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 103 പേർ സ്ത്രീകളും 77 പേർ പുരുഷൻമാരും 2 പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുമാണ്. 48 ഗർഭിണികളും 27 പത്ത് വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു.

എറണാകുളം സ്വദേശികളായ 13 ഗർഭിണികളും പത്ത് വയസിൽ താഴെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളും ഇതിലുൾപ്പെടും. മൂന്നു മുതിർന്ന പൗരൻമാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളം- 38, കോഴിക്കോട്- 1, കോട്ടയം- 20, തൃശൂർ- 31, കൊല്ലം-2, മലപ്പുറം- 13, പത്തനംത്തിട്ട- 20, പാലക്കാട്‌- 12, കണ്ണൂർ- 10, ആലപ്പുഴ-16, ഇടുക്കി- 12, തിരുവനന്തപുരം– 7 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററായ മുട്ടം എസ്‍സിഎംഎസ് ഹോസ്റ്റലിൽ 14 പേരെയാണ് പ്രവേശിപ്പിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 13 പേർ എറണാകുളം സ്വദേശികളും ഒരാൾ കോട്ടയംകാരനുമാണ്.



മസ്ക്ത്തിൽ നിന്നെത്തിയ IX442 വിമാനത്തിൽ 95 പുരുഷന്മാരും 83 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 178 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 32 പേർ ഗർഭിണികളാണ്. 21 പേർ 10 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളും, 5 പേർ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലക്കാരായ 5 ഗർഭിണികളും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 12 പേരെ അവരവരുടെ വീടുകളിലും 10 പേരെ മുട്ടം എസ്‍സിഎംഎസ് കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. എറണാകുളം- 23, തൃശൂർ- 28, ആലപ്പുഴ- 13, തിരുവനന്തപുരം- 10, പത്തനംതിട്ട- 17, കൊല്ലം- 13, പാലക്കാട്- 20, മലപ്പുറം- 8, കോഴിക്കോട്- 11 , കണ്ണൂർ- 19, കാസർകോട് - 1, കോട്ടയം - 15 എന്നിങ്ങനെയാണ് യാത്രക്കാരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്.

ദോഹയിൽ നിന്നെത്തിയ IX476 വിമാനത്തിൽ 175 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 64 പേർ പുരുഷൻമാരും 111 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. ഗർഭിണികൾ 76 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ 38, മുതിർന്ന പൗരൻമാർ നാല് പേരുമാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം- 2, പത്തനംതിട്ട- 4, ആലപ്പുഴ- 1, ഇടുക്കി- 1, എറണാകുളം- 18, തൃശൂർ- 56, പാലക്കാട്- 18, മലപ്പുറം- 12, കോഴിക്കോട്- 29, കാസർകോട്- 5, കോട്ടയം- 9, കണ്ണൂർ- 20 എന്നിങ്ങനെയാണ് യാത്രക്കാരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ.

എറണാകുളത്തു നിന്നുള്ള 18 പേരിൽ 8 പേർ പുരുഷൻമാരും 10 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. ഒൻപത് ഗർഭിണികളും 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മൂന്നു കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇതിൽ എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഒരാളെ മുട്ടം എസ്‍സിഎംഎസ് കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലും ബാക്കിയുള്ള 17 പേരെ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Vande Bharat Mission: Three Flights Reached in Kochi on Second Day