30 പേജ്, 11,000 വാക്കുകൾ; യുഎസിന്റെ 24‘നുണ’കളെ പൊളിച്ചടുക്കി ചൈന?

ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനയ്ക്കെതിരായി യുഎസ് നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ‘നുണ’കളെന്നു വ്യക്തമാക്കി വിശദ മറുപടിയുമായി ചൈന രംഗത്ത്. അസംബന്ധമായ 24 ആരോപണങ്ങൾ എന്നാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഹുവ ചുൻയിങ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇവയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 30 പേജുള്ള 11,000 വാക്കുകളുള്ള ഇവ വിശദമായി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകുകയും ചുൻയിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

‘സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പോംപെയോ, സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വക്താവ് തുടങ്ങിയവർ അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുന്ന തിരക്കിലാണ്. അതിലൂടെ കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ചൈനയുടെ നേർക്കു അനാവശ്യമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ചൈന ഉടനടി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നും കൃത്യമായ ഡേറ്റ കൈമാറിയില്ലെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. ചൈനയെ കുറ്റക്കാരാക്കണമെന്നു കാട്ടി അന്വേഷണവും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു സ്ഥിതി വിശദമാക്കി. എങ്കിലും യുഎസ് നുണകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർഥ വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയണം.’ – ചുൻയിങ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നു.

വുഹാൻ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ചൈനയുടെ മറുപടികളിൽ ചിലത്:

ആരോപണം: കോവിഡ്–19 ചൈനീസ് വൈറസ് / വുഹാൻ വൈറസ്

മറുപടി: ഒരു രോഗത്തെ പ്രത്യേക രാജ്യത്തിന്റെ പേരിലോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലോ ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശേഷിപ്പിക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആരോപണം: വുഹാനാണ് വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം

മറുപടി: വുഹാനിൽ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നതിന്റെ പേരിൽ അവിടെയാണ് ഉദ്ഭവിച്ചതെന്നു പറയാനാകില്ല. ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയെന്നു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇതു കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഗൗവരമേറിയ ശാസ്ത്ര കാര്യമാണ്. അതു ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗവേഷകരും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരും വേണം പഠിക്കാൻ.

ആരോപണം: വുഹാൻ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വികസിപ്പിച്ച വൈറസാണിത്.

മറുപടി: നിലവിലുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് കോവിഡിനു കാരണമായ സാർസ് കോവ് –2 വൈറസ് പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്നും മനുഷ്യനിർമിതമല്ലെന്നുമാണ്.

ആരോപണം: വൈറസ്, വുഹാൻ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ ചോർന്നതാണ്

മറുപടി: വുഹാൻ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വുഹാൻ നാഷനൽ ബയോസേഫ്റ്റ് ലാബ് ചൈന – ഫ്രാൻസ് സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വൈറസുകളെ നിർമിക്കാനോ സംശ്ലേഷണം ചെയ്യിക്കാനോ (സിന്തസൈസ്) ഉള്ള ശേഷിയില്ല. പത്തോജൻ ഇവിടെനിന്നാണ് ചോർന്നതെന്നതിന് തെളിവില്ല. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ജീവനക്കാർക്കാർക്കും രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടില്ല.

ആരോപണം: ചൈനയാണ് വൈറസ് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍ പടര്‍ത്തിയത്.

ഉത്തരം: ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ കര്‍ശന നടപടികളാണു ചൈന സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെ വുഹാനില്‍ തന്നെ വൈറസിനെ ഒരു പരിധി വരെ ഒതുക്കി നിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. തീരെ കുറവു കേസുകള്‍ മാത്രമാണു ചൈനയില്‍നിന്നു പുറത്തേക്ക് പോയതൊന്നാണു കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ആരോപണം: വവ്വാലുകളെ കഴിച്ചതിലൂടെയാണ് ചൈനക്കാര്‍ക്ക് വൈറസ് പടര്‍ന്നത്.

ഉത്തരം : വവ്വാലുകള്‍ ഒരിക്കലും ചൈനയിലെ ഭക്ഷണശൈലിയുടെ ഭാഗമല്ല.

ആരോപണം: വൈറസ് മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുമെന്ന വിവരം മറച്ചുവച്ചു

ഉത്തരം: ചൈനയും ലോകാരോഗ്യസംഘടനയും ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്ക് വൈറസിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: China refutes 24 ‘lies’ by US over Covid-19, says Washington did not act fast enough